AMLO no descarta renuncias de miembros de su gabinete para participar en cargos electorales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que no ha recibido notificaciones de ningún miembro de su gabinete para participar en las próximas elecciones.

Sin embargo, el mandatario expresó que aún tienen tiempo para postularse como diputados o senadores en las elecciones del próximo 2 de junio, que incluirán la renovación de la Presidencia, nueve gubernaturas y el Congreso de la Unión.

López Obrador señaló que, aunque no cuenta con información precisa sobre las intenciones de su gabinete, en caso de que alguno de ellos decida participar en las elecciones, se actuará conforme a la ley, que establece un plazo de tres meses para que se separen de sus cargos.

"Todavía no tengo una información precisa, se actuaría de conformidad con la ley en el caso de que quieran participar miembros del gabinete o del Gobierno Federal, creo que son para cargos de elección popular federal, tres meses; las elecciones son a principios de junio, la campaña comienza el día primero de marzo", señaló el presidente.

López Obrador señaló que la precampaña presidencial termina el sábado 20 de enero y luego viene una veda electoral hasta finales de febrero, para, posteriormente, iniciar la campaña emn marzo.

"Esto es muy importante que se conozca, porque ya sería esta semana que van a hacer precampaña aspirantes y luego ya no se pueden hacer actos de precampaña, tienen que esperarse hasta que inicie la campaña, tres mes. Esos son los plazos y es lo que se tiene que respetar", señaló AMLO.

AMLO reafirmó que hasta ahorita ningún colaborador de su gobierno le ha presentado su renuncia o le ha manifestado que desea participar en los próximos comicios por un cargo.

"No, pero, todavía se está en tiempo, no lo descarto, pero no tengo información de secretarios o secretarias que quieran participar", enfatizó.