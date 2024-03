AMLO: Hay dos mexicanos desaparecidos y uno herido tras colapso de puente en Baltimore

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tres mexicanos resultaron afectados tras la caída del puente Francis Scott Key, en Baltimore, Estados Unidos, el día de ayer 26 de marzo.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que un connacional fue rescatado con vida y sobre los otros dos solo dijo que estaban desaparecidos.

"Lamentamos mucho la situación de lo sucedido en general, el informe que tenemos es que son tres mexicanos, uno fue rescatado, salió con vida, herido, pero está a salvo", dijo AMLO.

Sin embargo, López Obrador se abstuvo a dar más información sobre el caso, y señaló que fue por petición de la familia de los afectados, quienes pidieron que no se haga pública la información sobre sus seres queridos.

"No vamos a dar más información porque los familiares nos pidieron, quieren que se maneje con mucha prudencia este asunto, me dicen de que están siendo muy buscados por los medios, entonces quieren que nos mantengamos en comunicación con ellos, como lo estamos haciendo, pero que no se difunda mucho", señaló el presidente.

"Hay dos que están desaparecidos, uno con vida, dos desaparecidos, sabemos quiénes son, de dónde son, tenemos comunicación con sus familiares, se les está apoyando, asistencia del cuerpo diplomático en Baltimore y Washington, están trabajando con ellos. Y sabemos también de otros desaparecidos, hermanos de países centroamericanos", apuntó.

AMLO señaló que con esto se demuestra la situación de los migrantes, no solo de México, sino de otros países, realizan trabajos muy riesgosos y en ocasiones no son tratados bien.

"Esto demuestra que los migrantes va a hacer trabajos a media noche trabajos muy riesgosos y que por eso no merecen ser tratados como suele pasar por algunos políticos irresponsables y con poca sensibilidad en Estados Unidos. Porque este accidente se da a la medianoche y la mayoría de los que están desaparecidos son migrantes", reveló.

"Vamos a estar muy pendientes de esta situación", sentenció López Obrador.