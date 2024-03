AMLO exige a Salinas Pliego que presente pruebas sobre corrupción de el SAT

Luego de que Ricardo Salinas Pliego acusara que el SAT se ha dedicado a "extorsionar a empresarios", el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó en su mañanera de este miércoles 20 de marzo que presente pruebas de estas acusaciones, y si es el caso, señalo que su gobierno actuará.

El mandatario federal manifestó que su gobierno hizo el compromiso de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo.

"No es nada, nada personal, que se entienda. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si las presenta vamos a actuar", dijo AMLO.

PANORAMA

"Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad" agregó el presidente.

López Obrador mencionó que Salinas Pliego habló del corrupción en el programa de Bienestar de apoyo a Adultos Mayores, y le solicitó que presente pruebas del supuesto desvío de recursos.

DOCUMENTO DE ADEUDO

AMLO anunció que se harán públicos en una página del gobierno con todos los documentos que muestran el adeudo que tienen las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

El mandatario federal comentó que se busca que toda la población, especialistas fiscales y abogados puedan revisar los documentos.

"Desde luego, no tenemos el propósito de afectar a nadie, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlo. Nosotros tenemos, si acaso, en los político, adversarios".

"Lo único que hacemos es representar al pueblo de México, porque para eso nos eligieron, para gobernar en beneficio el pueblo, en beneficio de todos, lograr una sociedad mejor, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad, no permitir los fueros, los privilegios y hacer realidad la justicia social", argumentó AMLO.