AMLO: Este es uno de los compromisos que dejará sin cumplir al terminar su sexenio

Durante su conferencia mañanera de hoy jueves 11 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó los logros de su administración al afirmar que se han cumplido satisfactoriamente 98 de los 100 compromisos establecidos al inicio de su mandato, en diciembre de 2018.

Sin embargo, el mandatario subrayó que, aunque no se lograrán cumplir en su totalidad, se han realizado otros proyectos que no estaban contemplados, como la creación de plantas de luz y el rescate de zonas arqueológicas.

"Hablábamos de los 100 compromisos, yo creo que 98 ya los hemos cumplido, pero, además, otro tanto de compromisos que no se establecieron, los hemos cumplido", expresó el presidente

"Hablamos de que no iba a aumentar el precio de la luz y lo estamos cumpliendo; no está en los 100 compromisos que íbamos a aumentar la capacidad de energía eléctrica y ya lo hicimos; o no estaba el que íbamos a rescatar, conservar, explorar y exponer toda la grandeza cultural de las zonas arqueológicas de la región maya", afirmó el jefe del Ejecutivo.

¿CUÁL COMPROMISO NO CUMPLIRÁ AMLO AL TERMINAR SU MANDATO?

A menos de nueve meses para que termine su mandato, AMLO señaló que uno de los compromisos de su gobierno que no logrará cumplir es la descentralización de las dependencias gubernamentales, misma que aseguró no se logró debido a la pandemia por Covid-19.

"Una de las cosas que tenemos pendientes es lo de la descentralización, nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se pudo", señaló.

El presidente detalló que todo lo reque lacionado con Aduanas se va a descentralizar en su administración porque "nos va a alcanzar el tiempo para que se terminen todas las instalaciones donde va a operar el sistema de Aduanas; estamos construyendo instalaciones en Nuevo Laredo, (Tamaulipas), ahí va a estar Aduanas nacional, esa dependencia sí", refirió.

"Lo mismo (la Secretaría de) Energía desde Tabasco. Ya Conagua está trabajando más desde Veracruz, Cultura desde Tlaxcala, pero nos falta porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) queremos que esté en Puebla, pero a lo mejor ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí, yo pienso que es importante la descentralización", reafirmó López Obrador.