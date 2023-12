AMLO envía nueva terna al Senado; estas son sus propuestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó en la mañanera de este viernes primero de diciembre que ya envió al Senado la nueva terna de nominadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la cual incluyó a dos mujeres de la pasada terna.

En esta ocasión AMLO dio a conocer que postuló a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, jefa de unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, así como a Lenia Batres Guadarrama y Bertha Alcalde Luján, quienes ya estuvieron en la terna que fue rechazada en el Senado porque ninguna nominada alcanzó la votación necesaria para ser nueva ministra de la Corte.

CLARIDAD

El mandatario federal comentó que Eréndira Cruzvillegas cumple con los requisitos y es una abogada íntegra y honesta.

AMLO refirió que con este cambio espera que alguno de los perfiles obtenga las 2/3 partes requeridas y con ello, celebrar la inclusión de otra mujer al máximo tribunal del país.

“A ver que resuelven en el Senado. Es muy importante que de una manera o de otra forma ya se va a resolver y de 11 ministros, cinco serán mujeres. Nunca se había visto eso”, expresó AMLO.

López Obrador dijo que él no haría llamados al Senado para que se logre la mayoría calificada. Yo no tengo esa costumbre, yo envío una terna y no le hablo a nadie porque si no caemos en lo de antes. ¿Cómo era? Se enviaba una terna pero que quiero que quede esta persona, pero era simulación, puro atole con el dedo”, argumentó AMLO.

¿QUIÉN ES ERÉNDIRA CRUZVILLEGAS?

La nueva nominada Cruzvilllegas es actualmente jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, licenciada en Derecho y licenciada en Ciencias de la Comunicación; maestra en Ciencias de la Educación y cuenta con estudios de maestría en Comunicación Política.

Se ha desempeñado como Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), directora del Centro Nacional de Comunicación Social A. C. (Cencos) 2000-2006, y relatora de Libertad de Expresión y Defensores de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.