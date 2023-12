AMLO descarta regular precios de las vacunas contra Covid-19

En la mañanera de este martes 19 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no estima regular ni limitar los precios para las vacunas contra la Covid-19, luego de que Pfizer y Moderna obtuvieran los permisos necesarios para comercializarlas en México.

"No estoy de acuerdo en regular precios. Porque hay vacunas, yo me vacuné hace como un mes. Me puse las dos: la de Covid y la de influenza. Y muy bien, ni siquiera tuve reacción", expresó AMLO.

VACUNAS GRATIS

López Obrador indicó que quien quiera adquirir las dosis anticovid está en su derecho, pero que el gobierno garantiza que sí hay vacunas gratis en los centros de salud.

"Nosotros somos partidarios de que los medicamentos para atender a pacientes para salvar vidas no deben ser limitados, son como los alimentos, son productos estratégicos. No podemos impedir que se introduzcan vacunas para el Covid o para la influenza o para cualquier otra enfermedad, el que quiera comprar estos medicamentos que lo pueda hacer", refirió AMLO.

El mandatario federal argumentó que lo importante es que hay vacunas para el pueblo. "Hoy hay vacunas para todos, para ricos y para pobres, y no les cuesta nada. La salud no es un privilegio, es un derecho", dijo AMLO.

PANORAMA

El subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, agregó que ha habido un descenso continuo ente las semanas 40 y 50 en el caso de la Covid-19. "Ahora más o menos la positividad es de entre el tres y cinco por ciento, pero ha ido disminuyendo de manera continua. La influenza sí ha ido en ascenso, sobre todo desde la semana 45, ahorita la positividad es de cerca del 20 por ciento", comentó Ruy López Ridaura.

Con respecto a la vacunación, López Ridaura precisó que se han aplicado 19 millones de vacunas contra la influenza, el 53 por ciento de la meta de 35 millones. En cambio, se han aplicado apenas 3.8 millones de dosis anticovid, cerca del 18 por ciento de la meta.

"Hacemos el llamado, tenemos vacunas disponibles casi en todos los centros de salud, en todas a entidades. Estamos a tiempo, en la época invernal, esperamos al menos dos meses más con temperaturas frías, hay riesgo alto de temperaturas altas", señaló el subsecretario de Salud.