AMLO descarta que Madres Buscadoras estén involucradas en ataque a policías de Tlajomulco

En su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el ataque con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en el que murieron seis policías se trató de una emboscada.

El mandatario descartó que las Madres Buscadoras de Jalisco estén involucradas en el hecho y dijo que se registró una llamada a nombre del grupo de búsqueda, porque utilizaron un teléfono asignado a ellas.

"Fue una emboscada, una trampa, algo condenable. Además, utilizan un medio que tiene que ver con una actividad humana como lo es la búsqueda de familiares. De acuerdo con información que se tiene, hablaron con ese teléfono, supuestamente a nombre de madres buscadoras y todo indica que no es cierto", dijo el presidente.

"No es algo que tengan que ver con ellas. Ellas están informando bien. Por ejemplo, informando de que no salen de noche, no hacen la búsqueda de noche...y es cierto", dijo el mandatario.

"Nosotros lamentamos mucho este hecho, es cruel, es una celada, eso no se puede aceptar, permitir o justificar de ninguna manera", aseguró.

Presidente informó que el Gobierno de Jalisco está haciendo una investigación y que el Gobierno Federal colaborará con ellos.

"Fueron policías que estaban cumpliendo con su deber, pero fue una acción premeditada, cruel...una trampa", dijo AMLO, quien aseguró que hay apoyo constante de la federación.