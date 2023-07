AMLO descarta demanda contra César de Castro, abogado de García Luna

Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que no podrá demandar a César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, porque las leyes de Estados Unidos lo protegen.

El mandatario dijo que consultó con abogados para ver si podía demandar al litigante por calumnias y difamación, pero todos le dieron una respuesta negativa.

Meses atrás el presidente había dicho que interpondría una demanda contra De Castro luego de que durante un interrogatorio a Jesús Reynaldo "El Rey" Zambada le preguntó si recordaba que pagó 7 millones a López Obrador.

"No procede una denuncia en contra de él. Hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza de impunidad y no se puede. Hay, vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos, en las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación ni daño moral", expuso.

Sin embargo, López Obrador reveló que enviará una carta a César de Castro en la que le manifestará su inconformidad y misma que hará pública, pues considera que no es posible calumniar y el calumniador goce de impunidad.

"Entonces sí, estoy mandando una carta que la voy a hacer pública para explicar eso, que también al mismo tiempo es una protesta, porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador o gocen de impunidad, todos estos abogados".

"Es algo muy peculiar. No hay manera, tengo dictámenes, la recomendación es que no se puede, porque él va a decir que está cumpliendo con su deber de defender a su cliente y que puede preguntar cualquier cosa, que es parte de su oficio", señaló.