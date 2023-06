AMLO confirma que la Semar tendrá el control del AICM y de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Marina (Semar) tendrá el control de Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).

"La Semar va a estar a cargo del Aeropuerto de la Ciudad de México, ya está a cargo del control, de la vigilancia del AICM. Ha hecho muy buen trabajo y yo creo que muchos ya lo están notando", aseguró el presidente.

AMLO destacó que desde que la Semar está a cargo de la seguridad del AICM "No hay robo de maletas como sucedía antes, y se cuida que no entre el contrabando que no entren drogas, estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el AICM lo controlaba e narcotráfico, increíble de que ellos lo controlaban".

"Había una clave, creo que 1540, 3545, que cuando se hablaba de esa clave al interior todos tenían que ver hacia otro lado, a las paredes y se paraba todo; bajaban aviones y operaban los narcotraficantes libremente, cuando estaba el narcoestado y que no lo quieren reconocer los conservadores", informó.

El mandatario destacó que elementos de Semar también van a manejar la seguridad de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, en Sonora, así como Ciudad del Carmen, Campeche.

Asimismo, reveló que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además de los aeropuertos de Tulum, Campeche, Puebla y Nuevo Laredo estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Otros aeropuertos se va a encargar la Secretaría de Marina por ejemplo el de ciudad del Carmen, el de Ciudad Obregón, Guaymas, de esos aeropuertos", dijo.

"La Secretaría de la Defensa desde luego el Felipe Ángeles, Tulum, Campeche, Puebla, Nuevo Laredo", explicó.