AMLO confirma liberación de el analista político Alfredo Jalife

En la mañanera de este jueves siete de diciembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que el analista político, Alfredo Jalife, ya fue liberado luego de haber sido detenido la noche de ayer miércoles.

AMLO mencionó que la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo al experto tras una denuncia presentada por la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier por los delitos de difamación y calumnias.

PANORAMA

López Obrador aseguró que desde la detención del experto estuvieron pendientes para que se realizara su liberación, pues se debe garantizar la libertad de expresión.

"Tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censuras. Pueden haber excesos, pero no debe delimitarse la libertad", dijo el mandatario federal.

DERECHO A LA MANIFESTACIÓN

AMLO aseveró que, en ocasiones, aunque no se esté de acuerdo con lo que dicen otras personas, no se debe de limitar el derecho de poderse manifestar libremente.

"Yo a diario vivo ataques y rumores en redes sociales, pero decido ignorarlo. Imagínense si yo presentó denuncias con todo lo que me inventan, con todos los ataques, claro, cada quien tiene su criterio y hay que respetarlo, a quienes dicen: a mí me lo compruebas, si no te denuncio", aclaró López Obrador.

Para concluir AMLO enfatizó en que aprecia a Jalife y Tatiana, por lo que espera que ambas partes lo comprendan. "Yo estimo a los dos, que están en este asunto, a Tatiana la quiero muchísimo y a Jalife también, así que espero que me entiendan", argumentó el presidente

ANTECEDENTES

Cabe resaltar que la denuncia inicial de Tatiana Clouthier fue presentada el primero de diciembre de 2022 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

En sus declaraciones, Clouthier afirmó que las acusaciones de Jalife-Rahme, en las que señalaba su supuesta participación en el robo de litio de México y la entrega del Estado mexicano a los estadounidenses, eran completamente falsas.