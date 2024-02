AMLO califica de propaganda el juicio político en contra de Alejandro Mayorkas

En la mañanera de este miércoles 14 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, es mera propaganda, puesto que el funcionario no tiene la culpa del aumento de la migración.

En este sentido, AMLO llamó a los funcionarios norteamericanos a aprobar apoyos a Centroamérica y el Caribe.

PANORAMA

"El día de ayer de manera injusta, pero por cuestiones politiqueras se está queriendo desaforar a Mayorkas, lo desaforaron o aprobaron un juicio político, pero eso es propaganda porque él no tiene la culpa, por qué no, sí realmente tienen preocupación por los problemas que nos afectan a ambos países, en el caso de la migración, no aprueban apoyo a países de Centroamérica", dijo el presidente.

López Obrador recordó que se tiene que entender que es temporada electoral, sin embargo, no se hacen políticas a favor de los migrantes.

"¿Qué partido va a proponer eso? el partido que proponga eso que va a regularizar la situación de nuestros paisanos desde aquí le vamos a hacer un reconocimiento, vamos a esperar qué tal que tomen esa decisión", aclaró AMLO.

CLARIDAD

La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó el martes un juicio político contra Alejandro Mayorkas por la crisis migratoria en la frontera de México.

La Cámara de Representantes, donde los conservadores tienen una estrecha mayoría, acusa al ministro del presidente demócrata Joe Biden de no hacer cumplir la ley de inmigración y de haber "violado la confianza pública".