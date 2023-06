AMLO brinda detalles sobre el secuestro de trabajadores de Secretaría de Seguridad en Chiapas

Sobre el caso de 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC) por un comando armado el pasado martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que siguen las investigaciones y pidió que se libere a los detenidos.

“Seguimos en la investigación en el caso de Chiapas, salieron unos videos en los que se acusa a funcionarios públicos del estado de Chiapas, piden que se les destituya. Nosotros pensamos que primero se libere a los detenidos, sin ninguna condición, porque no están actuando bien quienes los secuestraron… son inocentes, que se libere a los detenidos porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes”, mencionó el mandatario.

Referente a los funcionarios que son señalados, López Obrador aseguró que serán investigados y mencionó que las autoridades del Estado y el Gobierno Federal investigarán si estos son servidores públicos corruptos.

“La autoridad del estado (de Chiapas) y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos”.

El presidente destacó que se investigará este caso, como todos en los que se señalan ilícitos y exigió que se libere a los secuestrados.

“La autoridad competente, esto es el Gobierno de Chiapas, tiene que investigar si hay elementos, si hay pruebas de que estos elementos son corruptos”, destacó.

El mandatario destacó que es un enfrentamiento entre grupos delictivos, pero que no tienen nada que ver con gente inocente. “Además no es la forma, no es el modo”, aseveró.