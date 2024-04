AMLO anuncia su gira del "adiós" por todo México después de las elecciones

En la mañanera de este lunes 15 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que pasando la elección del 2 de junio realizará una gira por todo el país para despedirse y agradecer el apoyo de la ciudadanía. "El objetivo es estar en las 32 entidades de la república".

"Pasando las elecciones, pues ya nos vamos a soltar el pelo, porque si quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido pues los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado, quiero verlos", dijo AMLO.

ACTIVIDADES PÚBLICAS

El presidente mencionó que las reuniones van a ser en plazas públicas de todo el país, pues actualmente, durante el periodo electoral que está en curso, debe cuidar sus actividades públicas y por eso únicamente está realizando recorridos de supervisión de obras.

AMLO consideró necesario hacer este recorrido para poderse despedir de las personas que han apoyado a la 4T, pues aclaró que una vez terminando su administración ya no será una persona pública.

¿ES UNA GIRA DEL ADIÓS?

"Sí para despedirme, para agradecer a la gente por su apoyo, porque siempre hemos contado por su acompañamiento, lo que hemos hecho, ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos, es una transformación que se inicio y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos, no es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres y hombres libres", argumentó AMLO.

López Obrador recalcó que será una despedida porque al terminar su mandato se va a jubilar y no tendrá más actividades públicas ni relación con la vida política del país, ni siquiera a través de redes sociales.

"No voy a asistir a ningún foro, ninguna conferencia, no voy a tener red social, es decir no voy a escribir ningún mensaje por tuit, por Face, nada. Y pues tampoco voy a poder recibir a compañeras, compañeros ciudadanos, porque si no me convierto en lo que no quiero. No deseo ser líder moral, ni hombre fuerte, mucho menos cacique", puntualizó.

Para finalizar, AMLO agregó que en lo que queda de las campañas, se mantendrá realizando giras de supervisión de obras y encabezando actos en donde se conmemoren fechas oficiales.