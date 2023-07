AMLO anuncia que ya se inscribió en Threads

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer durante su conferencia matutina que ya está inscrito en Threads, la nueva red social de Mark Zuckerberg.

El mandatario dijo que ya cuenta con un perfil en la nueva plataforma y reveló que ya hizo su primera publicación, misma que mostró durante la conferencia.

AMLO refirió que espera que la nueva red social de Meta priorice la calidad de la información antes que el lucro.

"Ojalá no le apueste al lucro", dijo el mandatario.

"Esa nueva plataforma, ya me inscribí y mi primer mensaje (...) se debe de buscar que no haya manipulación porque no se trata de tener una plataforma y millones de suscriptores o usuarios, sino cuidar la calidad. El mensaje es un atento llamado al dueño de esta red social", refirió.