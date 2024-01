AMLO agradece a Maseca por no incrementar el precio de la harina de maíz para este año

En la mañanera de este lunes 22 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que este año no habrá incremento en la harina de maíz para las tortillas. "Es una muy buena noticia".

AMLO también aprovechó para agradecer a las empresas, distribuidoras, comerciantes que han colaborado para mantener el precio de 24 productos de la canasta básica en un costo promedio menor a 800 pesos, mucho más bajo que los mil 39 que se establecieron en el pacto contra la inflación.

"Agradecerles a los de las tiendas de autoservicio y agradecerle a industriales. El jueves personalmente el dueño, presidente del consejo de administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz", refirió AMLO.

TEMA DE LA INFLACIÓN

El mandatario federal señaló que Francisco González, directivo de Maseca, le comentó esa buena noticia, por lo que le agradeció esta actitud solidaria. Extendió ese agradecimiento a todos los que han colaborado para mantener baja la inflación.

AMLO planteó que en su administración se está avanzando bastante. "Estamos logrando destruir el mito, acabar con el mito de de tres décadas, según el cual si aumentaba el salario aumentaba la inflación, luego entonces no había que aumentar el salario. Eso nos llevó a que México era el país del mundo de los con los salarios más bajos para los trabajadores", dijo el mandatario.

CLARIDAD

López Obrador aclaró que no basta con el incremento salarial, sino también con el cuidado de la inflación.

"No basta con aumentar el salario y que aumente la inflación porque hay carestía de la vida, es un cuento de nunca acabar, y al final cuando hay mucha inflación pierde la gente más humilde, la gente más pobre, no hay que permitir la inflación. Por eso agradezco a los comerciantes, industriales que nos están ayudando. No son medidas coercitivas, es la voluntad de ayudar, es la suma de voluntades, de esfuerzos para que el país siga adelante", argumentó AMLO.