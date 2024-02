AMLO afirma que no habrá bono sexenal para funcionarios

En la mañanera de este martes 13 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que no habrá bono sexenal para los funcionarios federales, tal y como se acostumbraba en gobiernos anteriores.

López Obrador dejó en claro en la conferencia matutina que el bono sexenal no se tiene contemplado en el Presupuesto 2024.

"Están los sueldos, el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo porque vamos a acabar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza, los trabajadores de base no tienen ningún problema", puntualizó AMLO.

PANORAMA

El mandatario federal indicó que su administración tiene que cuidar los recursos que otorga el pueblo.

"Tenemos que cuidar el presupuesto, que es dinero del pueblo, ante se pensaba que el presupuesto era dinero del gobierno y no, el presupuesto es dinero del pueblo", añadió el presidente.

"Nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo y tenemos que saber administrarlo. Ojalá lo comprendan quienes tenían privilegios, ya no los tienen y se molestan con nosotros, pero para mí es un motivo de orgullo, porque además hay que gobernar con el ejemplo", puntualizó AMLO.

CLARIDAD

López Obrador recalcó que durante su sexenio se ha cuidado mucho el presupuesto, y como muestra es que no se han comprado vehículos nuevos.

"No hemos comprado ni un vehículo nuevo, ahí andan todavía las camionetas que heredamos, ahora que inauguramos el camino de Oaxaca a Puerto Escondido nos tuvimos que cambiar de vehículo porque una ya no quiso seguir, pero no malgastamos el dinero, primero tenemos que ver por el pueblo", argumentó AMLO.