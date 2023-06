AMLO acusa a Austria de prepotencia por negarse a devolver el penacho de Moctezuma

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante conferencia de prensa de este viernes, que no se ha quitado el dedo del renglón en las intenciones de traer a México el penacho de Moctezuma que se encuentra expuesto en el Museo Antropológico de Viena, Austria.

El mandatario dijo que el gobierno envió en 2021 una carta al gobierno austriaco para pedir que lo regresaran, pero ante el rechazo de su petición calificó una actitud de prepotencia, y que argumentan que el penacho no se puede mover porque se destruye.

"En los últimos tiempos han argumentado o pretextado de que no se puede mover porque se destruye, es algo que no tiene sustente, consideramos nosotros. La verdad es que no lo quieren entregar, se sienten dueños de lo que no les pertenece", mencionó.

"Un tema que debemos de mantener, esa demanda y hay que recuperar todo lo que se robaron, lo que sustrajeron de México", destacó.

AMLO destacó que en conmemoración de los 500 años de la toma de Tenochtitlan se intentó que el penacho fuera mandado a México para tenerlo en exhibición durante algún tiempo, pero recibieron unan negativa.

"Le envié una carta al presidente, fue incluso Beatriz, mi esposa, habló con él, pero me cuentan que estaba rodeado de quienes se oponen; y que el señor leyó la carta y luego Beatriz les expuso, y volteaba a ver a una señora que era la que representaba al grupo y movía la cabeza. "Luego Beatriz les preguntó ¿van a cooperar o no? para saber, y el señor volteó a ver a la experta, a la custodia del penacho, y dijo que no", destacó.

López Obrador destacó que el gobierno austriaco propuso mandar otros objetos para exhibición a México...por lo que solamente les dieron las gracias.