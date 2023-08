Alertan por fraudes a nombre del Banco del Bienestar; sigue estas recomendaciones para no caer

De acuerdo a cifras oficiales, el Banco del Bienestar cuenta con 2 mil 124 sucursales en la República Mexicana, en la que depositan el dinero a los beneficiarios de los programas del Gobierno.

Sin embargo, ciberdelincuentes están usando las redes sociales para compartir falsas publicaciones y así engañar a los usuarios para robarles su dinero.

El modus operandi de estos delincuentes es publicando en Facebook bajo perfiles falsos, haciéndose pasar por el Banco del Bienestar y ofrecen vacantes de empleo en sus sucursales y préstamos en efectivo.

ALERTAN POR FRAUDES EN BIENESTAR

Ante las falsas publicaciones, el Banco del Bienestar alertó a sus beneficiarios que no caigan en estas estafas mediante publicaciones en sus redes sociales.

"Cuidado! ¡Evita caer en fraudes! Recuerda que Banco del Bienestar o pide datos confidenciales, no ofrece créditos ni préstamos, no solicita depósitos y no ofrece vacantes laborales a través de redes sociales", comunicó el Banco.

La institución pidió a la población informarse en sus sitios oficiales antes de caer en esta nueva modalidad de fraude, ya que los delincuentes también recurren a mensajes de texto haciéndose pasar por un empleado del Banco para obtener sus datos o pedir depósitos.

¡No caigas en estafas!



Si alguien te envía enlaces o ligas por mensaje de texto prometiendo un crédito ¡No lo abras!? ??? podrías ser víctima de algún delito.



Recuerda que el #BancoDelBienestar no realiza trámites digitales. pic.twitter.com/y3SdxbcBA2 — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) August 2, 2023

MODUS OPERANDI DE ESTAFADORES

Los delincuentes, quienes supuestamente son el Banco del Bienestar, utilizan incluso hojas con el membrete de la dependencia en los que envían comunicados.

Además, publican anuncios en los que buscan ejecutivos y auxiliares de sucursales, con lo que aprovechan para robar la información confidencial y datos personales de las personas que caen en la estafa, de lo que después se pueden aprovechar para involucrarlos en otros ilícitos.

Los estafadores también aprovechan esta situación para pedirles dinero a las víctimas por apartarles una vacante o para un trámite para supuestamente garantizar y agilizar un puesto en alguna de sus sucursales.

Ante esto, tanto la institución como el Gobierno Federal piden a los usuarios no caer en estos engaños y no abrir ninguna liga enviada a nombre del Banco del Bienestar.