Alertan de sensación de hambre por falta de sueño

Para evitar comer por ansiedad es necesario tener un sueño reparador, de no ser así se puede desarrollar una sensación de hambre en la persona, informó Lorenia Ayala Valdez, nutrióloga y docente.

“Si no duermen bien, no lo van a lograr, antes que querer comer bien y antes que querer hacer ejercicio para adelgazar, para mejorar tu salud, si no duermes bien nada va a funcionar”, expresó.

Y una solución momentánea para evitar comer sin conciencia, comentó, es mantenerse hidratado y también beber agua mineral con zumo de limón o esa misma bebida, pero con vinagre de sidra de manzana orgánico o bien comer un trozo de cacao 100 por ciento natural, libre de azucares.

Sin embargo, dijo que, de no dormir las horas necesarias, no ayudará a saciar al organismo, por lo que probablemente se pase a consumir chatarra, la cual se convertirá en energía acumulada en forma de grasa en el cuerpo.

FACTORES QUE AFECTAN UN SUEÑO REPARADOR

“Con las prisas, con el acelere constante, hacer, producir, trabajar. Todas esas cosas que tienen a nuestro sistema nervioso central súper acelerado pues no favorecen a que tengamos un sueño reparador, un descanso”, abundó.

Ayala Valdez, resaltó que otra recomendación es alimentarse de comida real, es decir, que los productos vengan directamente de su estado natural, dado que todo producto empaquetado contiene conservadores y exceso de azucares que alteran el organismo.

La nutrióloga destacó que la persona debe estar consciente de que está comiendo, por lo que alimentarse mientras se está frente a una pantalla, ocasionará que se vuelva a tener hambre al poco tiempo, tras no prestar atención mientras ingiere la comida.