"Actuarían contra el pueblo": Sheinbaum sobre posible boicot de la CNTE a la elección judicial 2025

A unos días de celebrarse la primera elección judicial en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado directo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para no obstaculizar el proceso electoral del próximo domingo 1 de junio.

La mandataria advirtió que un eventual boicot por parte del magisterio disidente sería un acto contrario a la voluntad del pueblo mexicano y a su derecho de participar libremente en la renovación del Poder Judicial.

"Esperemos que no (boicoteen la elección) porque estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para poder decidir el Poder Judicial, entonces, esperemos que no y que consulten esta propuesta, que es un esfuerzo extraordinario que se hace y lo hacemos porque creemos en la educación pública, en los maestros y lo que no nos parece son estos actos violentos y la afectación en la CDMX, cuando hay diálogo", declaró Sheinbaum.

La titular del ejecutivo enfatizó que su administración ha mantenido una mesa de diálogo abierta con los representantes de la CNTE y que, por tanto, no existen justificaciones para mantener bloqueos o acciones de presión que afecten a la ciudadanía.

"Creemos en la educación pública, en los maestros, pero no nos parecen estos actos violentos y la afectación en la Ciudad de México, cuando hay diálogo", sentenció durante la conferencia matutina de este viernes.

PARO Y MOVILIZACIONES DE LA CNTE

La CNTE mantiene desde mediados de mayo un paro indefinido de labores y movilizaciones en distintas regiones del país, incluida la capital, como parte de su exigencia de mejoras salariales, abrogación total de la reforma educativa y la reinstalación de trabajadores cesados, demandas históricas del movimiento.

Sin embargo, el reciente intento del Gobierno federal por destrabar el conflicto mediante una nueva propuesta fue rechazado por los líderes sindicales, al considerarla insuficiente y similar a ofrecimientos anteriores.

Ante este panorama, Sheinbaum llamó a los docentes a consultar internamente la propuesta gubernamental, la cual calificó como un "esfuerzo extraordinario", y reiteró su confianza en que el domingo prevalecerá la participación pacífica de la ciudadanía.

"Estoy segura que va a haber una participación muy importante del pueblo de México en la elección al Poder Judicial y se va a ver una participación pacífica, va a ser un gran día para México", aseguró.

Sin embargo, la CNTE no ha descartado nuevas acciones para los próximos días, incluido el propio día de la elección. La situación mantiene en vilo no solo al Gobierno federal, sino también a un electorado que, por primera vez, elegirá directamente a miembros del Poder Judicial, en un proceso considerado histórico pero que se desarrolla bajo crecientes tensiones políticas y sociales.