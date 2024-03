Yoshinobu Yamamoto, gran pitcheo de exhibición

La presentación del pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers, el pasado miércoles, causó una gran expectación entre los aficionados y por supuesto, en el mánager Dave Roberts, al lanzar dos innings magistrales ante los Rangers de Texas, en el Spring Training. Yamamoto, permitió un hit de Evan Carter, el segundo bateador de la primera entrada. Posterior a ello, consiguió dominar a la ofensiva contraria, ponchando a tres, Marcus Semien, Nate Lowe y Lody Taveras... El mánager Roberts quedó tan impresionado con la actuación del japonés, que lo compara con Cy Young. En el dugout fue recibido con gran alegría por todos sus compañeros y el primero en darle un abrazo fue su compatriota Shohei Ohtani, quien después le sirvió de intérprete, pues era un montón de periodistas que se fueron a la caseta a entrevistar a Yamamoto, quien brindó una gran exhibición de pitcheo durante los dos innings, mostrando una importante variedad de lanzamientos que, seguramente, los veremos en su primera actuación durante la temporada regular... El piloto Roberts, comentó que la siguiente intervención de Yamamoto, será ante los Padres de San Diego, en la Korean Series. Por lo pronto, el nipón dejó una grata impresión, mientras que Ohtani, ya está probado que puede ser nuevamente uno de los mejores bateadores de las Mayores, como lo demostró jugando para los Angelinos de Anaheim, al conquistar el galardón de JUGADOR MÁS VALIOSO... Y si nos vamos un poquito más atrás, en marzo de 2023, el fenómeno toletero, fue clave para que Japón conquistara el CLÁSICO MUNDIAL, venciendo a EU y a México, previamente. Los aztecas, quedaron en un histórico tercer lugar, algo nunca visto... Y continuando con otra noticia BOMBA para la fanaticada beisbolera, se dio a conocer este jueves que la contienda internacional más importante del deporte rey podría disputarse en territorio nacional... Me refiero a que los líderes de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC), tuvieron una reunión interesante, en la que la mayoría estuvo de acuerdo en que el próximo Clásico Mundial 2026, podría celebrarse en nuestro país e incluso están tan adelantadas las pláticas, que en Guadalajara (Estadio Panamericano), se efectuaría la sede de una de las rondas del famoso Clásico que tuvo un enorme éxito en Miami 2023 y en el que nuestro querido México realizó un brillantísimo papel, derrotando incluso a EU, con todo y sus estrellas de las GL. Asì pues, ya veremos, si se hace realidad esta noticia que, la verdad sea dicha, causaría un enorme impacto, aunque todavía faltan 2 años, también podrían acercar más la fecha. Ya veremos qué es lo que deciden... Moviendo la antena, hacia la COPA ORO femenil de la Concacaf, les comentaremos que el domingo se iniciarán los cuartos de final, enfrentándose México a Paraguay, en un partido en el que es de "vida o muerte", pues el ganador pasará a semifinales y las perdedoras harán maletas para su regreso a sus países de origen. Hay esperanzas de que el "Tri" pueda derrotar a las paraguayas, ya que ante los EU lucieron como campeonas, derrotándolas 2-0 y con ese parámetro, se piensa que pueden salir airosas el domingo, aunque como en cualquier deporte, no hay conjuntos pequeños y menos en una competencia de buen nivel como es la COPA ORO, en la cual hay selecciones muy fuertes como el mismo escuadrón estadounidense, Argentina, Colombia, Brasil, entre otros... El "Tri" femenil está pasando por un buen momento y el DT debe de aprovechar que las chicas han estado jugando a gran ritmo y eso puede ayudarlas a conseguir lo que pretenden: obtener el título de la Concacaf, lo cual sería fenomenal. Les deseamos la mejor de las suertes...

En otro orden de ideas, en el basquetbol de la NBA, los Lakers y Clippers, ambos de Los Ángeles, nos brindaron un juego de alarido el pasado miércoles, saliendo con la mano en alto los primeros con un marcador muy cerrado, 116-112, siendo la GRAN FIGURA el veterano LeBron James (40 años), al lograr 19 puntos en el último cuarto, para una marca personal, incluyendo cuatro triples en dicha cifra. Estuvo muy emocionante el partido, ya que los Clippers la mayor parte del juego, siempre estuvieron al frente en la pizarra. Pero los Lakers, se fueron con todo en el cuarto decisivo, con LeBron al frente, como hacía tiempo no lo hacía. El caso es que James tuvo una noche espléndida, admirable e increíble. Por algo, le dicen "El Rey". Ahora está a 40 unidades de los 40,000 puntos en su trayectoria. Un dato sin parangón... I´ll see you later!