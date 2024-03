Yaquis van con todo para la próxima temporada de la LMP

La directiva de los Yaquis abrió fuego, con vistas a la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, con ese cambio 3x3 que lograron con los Charros de Jalisco. La "Tribu" envió a Jalisco a tres serpentineros: Miguel Aguilar, Mario Meza y Alberto Leyva, en tanto que los tapatíos enviaron al Club Yaquis al formidable bateador mexicano Fernando Villegas, al receptor obregonense Fernando Flores y al utility Edson García... A como veo yo este movimiento, los que salieron ganando fue el Club local, porque le urgía un cátcher de la talla de Fernando Flores. Buen receptor y bateador consistente, además de la calidad indiscutible de Fernando Villegas, quien tuvo temporadas extraordinarias con los Saraperos de Saltillo, así como la adquisición de un utility de gran consistencia, en situaciones de apremio, se dice que es de los que responden a la hora buena... La verdad, el trío de lanzadores que se fue a Guadalajara, no afectará en lo absoluto al elenco de pitchers con que cuenta el equipo de casa... Meza, no estuvo bien la campaña anterior y lo mismo podríamos decir de Miguel Aguilar y Alberto Leyva. Mario realizó en ocasiones buenas actuaciones, pero en otras también estuvo muy mal, recibiendo tablazos en momentos críticos, cuando el manager necesita a un relevista que entra a parar en seco a la ofensiva contraria. Así se perdieron varios partidos... Y como en esta Liga no se pueden esperar mucho los managers en hacer cambios, porque el calendario es corto, las dos vueltas se terminan en un abrir y cerrar de ojos y las esperanzas por acceder a los playoffs se esfuman como le sucedió a Ciudad Obregón en la campaña anterior... Sinceramente, me gustó el cambio que realizó la directiva, porque consiguió a uno de los mejores bateadores mexicanos del momento y a un receptor que puede ser la solución en una de las posiciones más difíciles del beisbol, porque es el que lleva el control del juego, pues tiene de frente a todo el infield para pasarle las señales que ordena el manager, lo mismo que al lanzador... El cátcher es fundamental en un partido de beisbol y CO careció de ese jugador inteligente y de potente brazo en la justa 2023-2024. Con Flores se espera que las cosas cambien, sobre todo sacando corredores que quieren estafarse una colchoneta. En fin, el 3x3 fue estupendo para los Yaquis, a lo mejor para los Charros también...

La idea de llevarse a Meza, estoy seguro que fue del mánager Benjamín Gil, quien le dijo a su directiva que hiciera todo lo posible por conseguirlo, pues lo conoce muy bien, sabe cómo utilizarlo y podría convertirlo incluso como cerrador, o bien, preparador... Obregón, por su parte, contará con un buen infield, mismo que encabeza Víctor Mendoza, quien al parecer, para octubre ya podrá ver acción con la "Tribu", después de que no le permitió actuar debido a una cirugía que se realizó al terminar la temporada veraniega con Monterrey en 2023... Se imaginan, la dupla Mendoza-Villegas, más otro par de toleteros extranjeros en el centro del line-up, un tercera base y un jardinero, los Yaquis podrían aspirar no solo a la postemporada, sino al mismo título, el cual sería el octavo de los históricos Yaquis... Lo bueno, es que ya comenzaron a soltar prenda los magnates y eso habla de que irán con todo, en la venidera contienda. Eso es lo que espera el aficionado, seguidor de los Yaquis. Quieren que regrese la "Tribu" que trajo "locos" a los fanáticos, cuando ganaron cuatro campeonatos en seis temporadas. Algo que nadie ha podido cosechar, ni los Naranjeros lo hicieron cuando tuvieron a Don Héctor Espino en su apogeo. El mejor toletero azteca de todos los tiempos... CO, ya empezó a soltar prenda y seguramente continuará dando a conocer noticias interesantes, como la que dio a conocer ayer. Eso quieren leer los fanáticos, quiénes integrarán el cuerpo técnico, el nombre de algún cañonero que impacte con su madero, etc... Por otra parte, otro Club que ha estado trabajando calladamente, son los Algodoneros de Guasave, ya que el presidente del Club comentó recientemente: "Estamos más que listos para llevar a cabo cambios y reforzar bien varias posiciones, pues tuvimos una temporada fallida, la anterior. Tenemos jugadores que pueden salir de nuestro roster, pero también esperamos adquirir peloteros consagrados que vengan aportar para poder darle a nuestra afición un título, el cual nos arrebataron los Cañeros de Los Mochis, en la campaña 2022-2023", señaló en una reunión que efectuaron con la prensa hace unos días... I´ll see you later!