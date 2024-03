Yamamoto, un desmadrugado debut

El debut de Yoshinobu Yamamoto, con los Dodgers, fue para el olvido, en el segundo juego de la corta serie de dos partidos contra los Padres de San Diego, al lanzar el jueves en la madrugada una entrada y fue todo. El nipón, quien tuvo un año espléndido en 2023 en el beisbol de su país, abrió por el equipo angelino, allá en Seúl, Corea del Sur, y fue apaleado en el mismo primer inning, al fabricarle un rally de cinco carreras, suficientes para perder el juego 15-11, quedando la confrontación entre ambos conjuntos, una victoria por bando, pues los Dodgers habían salido avante 5-2, el pasado miércoles... Fue evidente que el pitcheo, por ambos equipos, no se encontraba al 100 por ciento, puesto que no tuvieron el tiempo necesario para realizar el entrenamiento completo, como lo hacen cada año, previo al comienzo de una temporada. Así que esto, le servirá a Dave Roberts para realizar los ajustes requeridos con el bullpen que llevó a esa lejana entrevista para cumplir con el compromiso, ya que los relevistas permitieron 10 carreras y algunos de ellos, la verdad, no tienen la calidad para permanecer en el equipo y menos ahora que los Dodgers de nueva cuenta los dan como favoritos para ganar la División Oeste de la Liga Nacional... Así como lucieron, no van a llegar a ningún lado e incluso teniendo en el line-up a Shohei Ohtani, puesto que tanto los Padres, como los Gigantes, equipos sólidos, con buen pitcheo abridor y bateadores consistentes, pueden conquistar la División Oeste... El que continúa siendo uno de los jugadores más valiosos de las Grandes Ligas es Mookie Betts, quien en los dos juegos fue el que más se distinguió ofensivamente, pues bateó de 5-4, con un jonrón y seis carreras producidas de las 11 que hicieron los Dodgers este jueves...

Ahora bien, otro hueco grande que tienen los Dodgers es el infield, pues Max Muncy es una coladera jugando la tercera base y Betts, en el shortstop, no cumple con la función encomendada, pero Roberts está terco en que puede hacer el trabajo. Posiblemente podría suplir esa difícil posición por una emergencia, pero no como titular. Tienen que buscar un elemento capaz y enviar a Betts al outfield, en donde ha ganado Guantes de Oro. Con el madero, Mookie es algo especial, un peloterazo. Muncy también es otro gran cañonero. El año pasado remolcó 105 carreras y atizó 36 vuelacercas, pero con el guante no agarra ni las rolas de frente... La primera base la cubría más o menos, pero ni modo que sienten a Freddie Freeman, un elemento muy completo, fildeando y con el madero, es una garantía... El pitcheo abridor de Los Ángeles, es una incógnita. Walker Buehler, no se recupera aún de la operación Tommy John y el veterano Clayton Kershaw empezará a lanzar a fines de mayo y seguirle la huella a Yamamoto, para ver si en su segunda salida empieza a mostrar su efectividad... Si Buehler regresa con la efectividad que tuvo con los Dodgers en 2021, hay la esperanza de que este lanzador derecho se convierta en uno de los abridores de confianza de Dave Roberts, ya totalmente sano, después de la cirugía. Walker retornaría con el conjunto californiano antes del Juego de Estrellas y, por supuesto, los otros abridores que tienen los Dodgers como Tyler Glasnow, Michael Grove, Kyle Hurt, Bobby Miller, entre otros, estarán viendo acción, mientras regresan Kershaw y Buehler...Por otra parte, los Diablos Rojos del México, continúan fortaleciendo su staff de pitcheo, al adquirir los servicios de Jake Sánchez, procedente de los Sultanes de Monterrey; éstos, en cambio, reciben los derechos de preferencia del lanzador Luis Cessa y del pitcher zurdo Fabián Cota... Claro, el "Jake Mate" que milita con los Águilas de Mexicali en invierno, será el cerrador de confianza del piloto Lorenzo Bundy en la Liga Mexicana de Beisbol... Diablos, como se ha comentado, jugará dos encuentros de exhibición con los Yanquis de Nueva York, los días 24 y 25 de este mes, en el moderno inmueble "Alfredo Harp Helú"; es decir, para nadie es un secreto que Sánchez podría ver acción el domingo ante los Mulos de Manhattan, por lo que el alboroto de la fanaticada capitalina es enorme por presenciar este par de duelos con el famoso equipo de Grandes Ligas, máximo ganador de Series Mundiales, en tanto que el Diablos tiene en sus vitrinas 16 trofeos de campeonatos de la LMB... Sánchez, con 82 salvamentos en la LMP, ocupa el tercer lugar de máximos rescatistas de todos los tiempos, empatando al legendario Héctor "Caballo" Heredia que ocupa el tercer lugar, pues el rey es Isidro "Chilo" Márquez con 134, siguiéndole David Cortés (segundo sitio), con 84... I´ll see you later!