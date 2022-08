Wo´ianwame: Lo que es ser Coyote (primera parte)

A un lado del río , un coyote viejo, platicaba con un coyotito , así el coyotito le pregunta: -¿Por qué estás triste?- El coyote viejo le contesta: -Mira mijito, todavía no has visto nada, estás muy chico y yo he visto muchas cosas, ya estoy viejo, es más, me dicen el viejo mayor, pero nomás lo dicen. Tengo muchos años transitando por el río , hace mucho tiempo atrás, antes de que los yoris les quitaran el agua a los yaquis , este río llevaba mucha agua , así como yo, muchos que no saben nadar, nomás lo mirábamos,clarita se miraba el agua . Al trascurrir los años, el agua que iba por el río , empezó a desaparecer. Eso permitió que muchos transitáramos dentro de su cajón, de un lado a otro, al principio nos mostrábamos contentos, pues se podían cazar los peces de una manera fácil, no había hambre, ahí nació mucha flora, entre ella el mezquite-.

Así era la plática entre el coyote viejo y el coyotito, cuando se les acerca otro coyote, un coyote mayor, no muy joven ni muy viejo, venía pateando el suelo y mostrando sus grandes dientes, les llega, los saluda e inicia una conversación: -¡Buenos días!¿Cómo están?- Le respondieron el saludo: -¡Buen día!, Estamos bien- El coyote viejole pregunta:-¿Qué te pasa, porque estás enojado?- El coyote les responde: -¿Qué no saben lo que está pasando en nuestras tierras, en nuestro mundo?-. Le responde el coyotito: -No, no sabemos nada señor, pero me encontré a este anciano, está triste observando su entorno-.

El coyote empezó a lanzarse hacia atrás y a aullar, levanta el polvo por doquier; el coyotito lo miraba sin parpadear, y le pregunta al Viejo coyote: -¿Por qué hace eso el coyote?- El anciano coyote le contesta: -mira mi niño, todavía no has visto mucho, el coyote danza y aúlla, pues en su interior está luchando, no quiere someterse ante nada y hace alusión a su verdad y ley. Así anda este coyote, a veces algunos se le acercan y danzan con él, pero de repente lo vuelven a dejar solo; aún así este coyote no desiste, sigue para adelante, a veces anda en la sierra, a veces del lado del mar-.

WO´IANWAME

Batwenaachi, wo´io´olasenuiliwo´itamaketejon, ju´uiliwo´iaunattemae, ¿jaisaakaemporojikte? Wo´io´olabeja a yopnak: --Yu pale, empokaitabitla, ketun e kaayo´owe, neintojuebenakbitla, jaibuneo´ola, wateneyo´owetijiune, bwetakia a teteuwa. Ne bitwainimbatwebwikolanaaweyeka; junakjakwo, keeyoimjiakitaba´amu´urau, ini´ibatweousiba´akabuiten, nelebenasikaaba´apoousibajumeme, te kia am bitne,sikalajkosibuitine jume baa´am. Inilenwasuktiamweyeo, jume baa´ambuitemekialaulautikaitatuk, junakbeja te ama naarejtitaitek, bat te alleanbwe´itukkuchum si a bwijtun, machisimachinemme, yeujo´okai. Tebaiwamekaitatukan. Jume aboasommachisijaptek, ju´upambatwebo´ochiintowawatejuyatomtek--.

Inilen ju wo´io´ola, usiwo´itamaketejon, junulensusenuwo´iameuyepsak, iniwo´iche´amomoitukan, kianaajittemukaweyen, tentakiibicha´arikai, inilensuameuyepsakatebotekaamemaketejotaitek: --Liojenchimania, ketche´aemallea--,jume´ebejaayoopnak: --Liojenchijiokoe, kettu´i--. Ju wo´io´olabejaaunattemaek: --¿jitasaeuaayuk, jaisaakaempoomte? --Ju wo´imomoibeja a yoopnak: --Eme kaaju´unea. Eme kaitaju´uneiyaitomaniapoweyemta--,iliwo´ibeja a yoopnak: --Kaita te ju´uneiyaachaiyo´owe. Bwetainikayo´otaneinimteak, rojiktekakatekaaekonilaayukamtabitchun.

Wo´imomoi, amau bicha emojimmaakachaitaitek, kiato´ochiatatoboktaitek; ju iliwo´itua a bitchum, junulensuwo´io´olataunattemaek: --¿jaisaakajunulenaane ju wo´i?-- ju wo´io´olainilen a yopnak: --Pale, ketun e kaitabitla, ini´isamai, wo´iye´e, chae, bwetakaabeaurukrukte, watebeja a kaasuuak ti jia, wateintoko a tootettene,bwetatu´ikbo´ojooria, nassuawamtateuwa, naueewamtateuwa, kaabetabetukkokbatewamtateuwa, jukayo´olutu´uritateuwa. Junulennaaweyeini´íwo´i, amakwawateauchacha´atu, aemakyi´ine, bwetajeechukti a toosasaka.

Junulentakajuni´i, ini´iwo´ijibanaaweye, amakkauaniapojikkajina, amakintobawebetana, waemechachi, San juantapajkoriawau, tuaye´ekamatchuk, tuaousichatchaen, wawatewo´im ama rejtemeaemakye´eka. Ketwoansukoamemaketejok, emo am temaisaebatwebetana, kauaniabetanaintobawebetana.