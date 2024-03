Vienen dos importantes eventos beisboleros a México

En los próximos días se llevarán a cabo dos eventos beisboleros muy importantes para la fanaticada al rey de los deportes. El primero de ellos, la presentación de los Yanquis de Nueva York en dos partidos de exhibición en el inmueble "Alfredo Harp Helú" contra los Diablos Rojos del México, en la capital del país, los días 24 y 25 del mes en curso, cuyos cotejos serán transmitidos (TV) directamente por Jorge Eduardo Sánchez y usted podrá observarlos, por el canal 302 de ESPN... Y el otro platillo, es de más impacto, porque se cantará el playball 2024 del mejor beisbol del mundo, en las lejanas tierras de Seúl, Corea del Sur, jugando los Dodgers de Los Ángeles frente a los Padres de San Diego, una serie de dos partidos los días 21 y 22 de la presente semana... Ambos encuentros, como ya lo hemos ratificado, aquí mismo, serán los primeros de los 162 de que consta el rol regular de las Grandes Ligas... Por ejemplo, el interés de la fanaticada es la actuación que pudiera tener en este par de encuentros el fenómeno japonés Shohei Ohtani, quien está obligado a brindar una gran temporada, por la cantidad de dinero que le concedió la directiva por firmar el contrato de 700 millones de dólares, lo que ningún otro pelotero de las Mayores gana... Asimismo, hay que ver también, cómo se comporta en el montículo el también lanzador nipón Yoshinobu Yamamoto, en su primera actuación oficial con la franela azul, ya que también estampó su rúbrica por 325 millones de dólares, lo que ningún otro serpentinero obtiene en las Grandes Ligas... Así que, para abrir la temporada en Corea, ¿Cuánto cobraría el comisionado Rob Manfred y de paso, con dos de los mejores Clubes de pelota que se juega en el orbe, como son Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego? Incuestionablemente, que fue una cantidad incalculable, pero eso sí, fue de muchos millones de dólares. El contrato de Manfred expira en 2029... En Estados Unidos hay otras Ligas como la de futbol americano y la de basquetbol, que manejan dinero a manos llenas, entre otras. Por eso, dicho país, es el más poderoso del mundo... Moviendo la antena, les comentaremos que los Halcones de Ciudad Obregón, que están participando en el fuerte torneo de CIBACOPA, en su primera vuelta, aparecen en el standing oficial, en el sexto sitio, pero con grandes posibilidades de conseguir su boleto a los playoffs. Todo es cuestión que aprieten el paso, pues están cerca de los primeros lugares... Hasta este domingo, los 10 equipos que están registrados, aparecen en el siguiente orden, en ganados y perdidos: HERMOSILLO 7-1, Jalisco 8-2, Tijuana 8-2, Ciudad de México 4-4, Mazatlán 4-4, OBREGÓN 5-5, Mochis 3-6, Guaymas 2-6, Guasave 1-6 y Culiacán en el sótano con 1-7... Ahora, les informaremos de lo que está ocurriendo en LaLiga española, ya con los resultados verificados este domingo. El Barcelona, a quien los críticos lo tenían descalificado de la Champions, pues se han equivocado, porque ya está en cuartos de final y luego que en el torneo local estaba liquidado porque Real Madrid no aflojaba y que Xavi era sólo un hablador, pues Xavi y su pandilla, continúan haciéndolos quedar mal, ya que ayer goleó al Atlético de Madrid, 3-0, para desbancar del segundo lugar al Girona y colocarse a sólo ocho unidades de los merengues, con 9 partidos por jugar todavía... Así que con esa victoria que conquistó el Barsa, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, nada más publicando los 5 equipos que pudieran acceder a la Champions la próxima temporada de LaLiga: Real Madrid, 72 puntos; BARCELONA, 64; Girona, 62; Atletic, 56 y Atlético de Madrid, 55. Así está la pelea en el futbol español... A propósito de ese circuito europeo, una de las CINCO LIGAS más fuertes del globo terráqueo, el entrenador que amaneció ayer llevándose las palmas, fue el mexicano Javier Aguirre, porque prácticamente tiene fuera del descenso al Mallorca, con una labor excepcional y con la posibilidad de continuar avanzando en el Standing e incluso se menciona que varios equipos están interesados en sus servicios, después de que ha logrado establecerse en el mejor futbol del planeta, evitando que equipos como el Mallorca, que no posee jugadores de gran nivel, ha conseguido motivarlos para no descender de un torneo tan equilibrado como es LaLiga... Nada extrañaría, pues, que Javier Aguirre dejara al Mallorca, ya sea para dirigir a otro escuadrón en LaLiga, o bien, en otro país, de donde pudieran llamarlo, pues el DT mexicano, ha logrado un gran prestigio como entrenador en Europa. De eso no hay la menor duda... I´ll see you later!