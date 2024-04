Víctor González firma con Yanquis

No le fue tan mal al pitcher de Tuxpan, Nayarit, Víctor González, con los Yanquis de Nueva York, al firmar un contrato de 860 mil dólares por esta temporada, después de que con los Dodgers ganó un poquito más que el salario mínimo... Sin embargo, le prometieron al relevista mexicano que si tenía buena actuación en 2024, el año entrante firmaría por un aumento considerable. Hasta el momento, ha realizado buenos trabajos, por lo que el manager Aaron Boone lo quiere llevar poco a poco hasta soltarlo en situaciones críticas, hasta darle la oportunidad de preparador. Es decir, meterlo en el octavo inning y dejarle el camino libre al cerrador... Así que todo dependerá del propio Víctor, si quiere establecerse con los Mulos, trabajar fuerte y pegársele al coach de pitcheo del bullpen con la ayuda de su compatriota Alex Verdugo, quien está teniendo un gran comienzo de temporada con los Yanquis, ya que éstos continúan de punteros en la División Este de la Liga Americana...Verdugo y el lanzador azteca se hicieron muy amigos desde que Alex jugaba con los Dodgers. Vamos a ver cuánto puede durar el zurdo, después de haberse dado a conocer en la Serie Mundial de 2020, cuando los Dodgers se alzaron con el máximo trofeo en la Liga Nacional, sobresaliendo el nayarita y el culichi Julio Urías, quien dentro de menos de un mes se sabrá si desaparece del mejor beisbol del mundo o bien, recibe un castigo de dos años, como le ocurrió a Trevor Bauer, quien posiblemente regrese al beisbol japonés, pues por el momento ningún Club de las Mayores se ha interesado por sus servicios, pues lo conocen que no es de buen carácter, aparte del problema doméstico que tuvo cuando perteneció a los Dodgers... Por su parte, los Diablos, si bien es cierto que abrieron la temporada con el pie derecho, venciendo a los Pericos de Puebla 8-7, en donde hubo de todo, expulsiones (Lorenzo Bundy), relevos infames, alegatas con los umpires, atrapadas sensacionales, se conectaron varios jonrones, a los hombres de azul les faltó actuar con más energía para evitar las alegatas, el tiempo perdido, aun cuando las decisiones, por ver la repetición que se hacía eran dadas a conocer de inmediato las respuestas, seguía el manager Bundy, discutiendo, hasta que lo enviaron a las regaderas, todo se calmó... Sergio Omar Gastélum, con el juego a su favor (6-4) con cuatro anotaciones que hizo su equipo en el cierre del séptimo inning, en el octavo metió a Edwin Fierro y este estuvo muy descontrolado y pronto llenó las almohadillas y a continuación vino un cuadrangular que le dio la ventaja a los Diablos 8-6. En el octavo, Pericos hizo una carrerita más, para que la pizarra quedara finalmente 8-7... El obregonense Fierro fue el derrotado, haciendo un trabajo desafortunado, lo que nunca le vimos hacer con los Yaquis en la temporada pasada. Ah, y por un milagro no lo expulsaron, pues al dejar el montículo se le fue encima al ampáyer del pentágono, pero sus compañeros, atinadamente evitaron la confrontación, llevándoselo al dugout... Ojalá y Fierro no repita esa acción, pues está a tiempo para demostrar que es un pitcher de calidad y no uno más del montón, pues está en el momento que puede dar el brinco a las Mayores. Es un buen pitcher, pero tiene que demostrarlo en la lomita, para poder que lo tomen en cuenta... El que sigue cosechando salvamentos es Jake Sánchez. Este, entró en el noveno y con la mano en la cintura, sacó los tres outs y de paso, los Diablos se llevaron la primera victoria de la temporada en la LMB, doblegando a los Pericos, actuales campeones del beisbol veraniego, en el juego de inauguración en el Estadio "Hermanos Serdán"... En otro orden de ideas, hasta ahorita, los Dodgers, aunque están en el primer lugar de la División Oeste, los japoneses no han demostrado ese impacto que causó su presentación, ante la fanaticada angelina. Yamamoto solo tiene una victoria y Ohtani ha disparado tres cuadrangulares en 15 juegos, sin incluir el encuentro de anoche... Esperamos que ambos nipones empiecen a demostrar el por qué los hicieron multimillonarios en un abrir y cerrar de ojos, pues están ganando dinero a manos llenas, sobre todo Ohtani. El equipo que dirige Dave Roberts está obligado a ganar la Serie Mundial. Con ese equipo que armaron, tanto a la ofensiva, como en el pitcheo, debe de haber resultados positivos, pues para eso los directivos gastaron un dineral para conseguir la firma de ambos elementos, además de otros jugadores que se contrataron para tapar los huecos que dejaron estelares, como el shortstop Cory Seager y el jardinero central Cody Bellinger, quienes firmaron con Rangers de Texas y Cachorros de Chicago, respectivamente... I´ll see you later!