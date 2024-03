Verstappen arranca la F1 que no cree en nadie

Max Verstappen, imparable. De nuevo empezó candente y con la mira de conquistar el campeonato una vez más, repitiendo la dosis. Este piloto es lo máximo en el automovilismo mundial. El sábado por la mañana ganó el Gran Premio de Bahréin, el primero de 26 carreras que se efectuarán en 2024, cuyo largo tramo terminará en los primeros días del mes de diciembre, por la serie de cambios que llevó a cabo la Fórmula 1. Así pues, Verstappen ya tiene en el bolsillo los primeros 26 puntos... En el segundo puesto, el tapatío Sergio "Checo" Pérez, comenzó de maravilla la temporada, al conseguir el SEGUNDO LUGAR, lo cual es formidable para el de Guadalajara, cuna de deportistas de altísimo nivel, en diferentes disciplinas. "Checo", quien pese a tener un año espléndido en 2023, formando dupla con el estrella de Red Bull, fue muy criticado y hasta se llegó a mencionar que no actuaría más para dicha escudería... Pérez "aguantó vara" y el domingo les demostró a muchos, el por qué está considerado entre los más exitosos pilotos de la máxima categoría mundial, obteniendo la segunda posición, segundos atrás del ganador Verstappen quien, de no pasarle algún tropiezo, a lo cual están expuestos todos los pilotos, no hay duda de que es el gran favorito para obtener el título, mientras "Checo" también va por otro gran año, en la cosecha de unidades, lo que significa para Red Bull, figurar como número uno del orbe. "Checo", por su segundo sitio, sumó sus primeros 18 puntos. Bien, por Sergio...

Por cierto, que ya se "confirmó" que será Jaime Munguía el rival de Saúl "Canelo" Álvarez, el sábado 4 de mayo, en Las Vegas, Nevada: Esto, lo ratificaron en el programa "Knock-Out" de ESPN. Sin embargo, oficialmente ni el "Canelo", ni el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, nada han comunicado a la opinión pública sobre este posible duelo entre mexicanos, cuando ya estamos en marzo. Vamos a ver cuándo se oficializa la pelea, o bien, se cancela. Lo mejor, es esperar y luego, comentaremos los detalles del porque se ha alargado tanto en dar a conocer la verdadera fecha, pues algunos medios dicen el 4 y otros el 5... Mientras tanto, se lesionó la rodilla derecha el jardinero de los Bravos de Allanta, Ronald José Acuña Jr., y este domingo, precisamente, se iba a someter a exámenes para conocer con precisión qué tan grave es la lesión y el tiempo que estará fuera de actividad el venezolano, Jugador más Valioso de la Liga Nacional en 2023. Según el médico del Club, Acuña estará listo para el juego inaugural. Empero, el manager de los Bravos, va a esperar mejor observar los estudios mencionados para saber en definitiva si podrá contar con el jugador desde el principio de la temporada. Ya lo habíamos comentado en este espacio que los peloteros estaban en riesgo de lesionarse, si no estaban en gran forma física, previo a los juegos de exhibición, como lo hicieron en esta pretemporada... Por lo demás, en LaLiga española, el Real Madrid empató a dos goles con el Valencia y sigue perdiendo puntos en esta recta final del rol regular, pero continúa en el primer lugar, con 7 puntos de ventaja sobre el Girona que ocupa el segundo escalón; el Barcelona está alejado 9 con un juego menos que el puntero y el Atlético de Madrid a 11, lo cual tiene tranquilo al DT Carlo Ancelotti, cuando solo faltan 11 fechas por jugarse. De ganar ese encuentro pendiente que tiene el conjunto catalán que dirige Xavi Hernández, se acercaría al Madrid a solo seis unidades, o bien, si lo pierde, prácticamente se acabarían las oportunidades. Así que el próximo partido del Barcelona será decisivo en su aspiración de conquistar LaLiga... En otro orden de ideas, LEBRON JAMES, llegó a 40,000 puntos el sábado ante los Nuggets, lo máximo de todos los tiempos en la NBA, en una derrota de los Lakers. Fue una noche de fiesta para una leyenda del mejor basquetbol del mundo, incuestionablemente. Fue muy ovacionado por los aficionados. Cuando anotó los 9 puntos que necesitaba para sumar los 40,000, el público se puso de pie para brindarle una larga y merecida ovación. LeBron terminó sumando 26 puntos... "Ser el primero en hacer esto, es genial, porque sabes la historia de la liga, los grandes que jugaron y también observas las leyendas que estuvieron esta noche. Odio que esto pasara en una derrota. Es agridulce, pero disfrutó de cada momento en pista", concluyó LeBron... He aquí los primeros 5 con más puntos de la historia: 1.-LeBron James 40,000, 2.-Karen Abdul-Jabbar 38,387, 3.- Karl Malone 36,928, 4.- Kobe Bryant 33,645 y 5.-Michael Jordan 32,290... I´ll see you later!