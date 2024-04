Un país al revés

Desde que tengo uso de razón escuchaba decir a los mayores que México es un país rico en recursos naturales, industria pesca agricultura, ganadería, turismo y muchas otras áreas que sería largo enumerar.

Sin embargo, el desarrollo no va a la par de la riqueza que se posee ¿motivos? hay muchos, pero uno de los principales es de índole cultural y es el de pretender que el gobierno sea de cualquier color nos solucione la vida con programas de índole social, que si bien es cierto ayudan muchos quieren que les solucione su economía al cien por ciento y eso es imposible.

Se recurre mucho al trinquete, al soborno, el poner piedras en el camino a quien se "atreve " a emprender y una manera es hacer mala propaganda, no consumir lo que produce o vende y se obtiene en lugares que en no pocas ocasiones son más caras y de poca calidad.

Nos quejamos de la falta de trabajo y cuando se nos ofrece uno son miles de pretextos para no aceptarlos y si lo hacemos es de mala gana y mal hecho.

No se perdona el triunfo de los demás inventando chismes descalificando el esfuerzo que hay de por medio para salir adelante en lo que se propone, preparación horas invertidas en mejorar.

Se pide que el gobierno combata la corrupción cuando somos nosotros mismos quienes la propiciamos al sobornar a un policía para que no levante una infracción, al hacer tráfico de influencias para obtener un beneficio, al desempeñar cosas a la ligera y el que venga atrás que arree, al llegar tarde al trabajo, al no dar un servicio de calidad y tranzar al cliente y así podemos enumerar muchas cosas más.

Es verdad que tenemos muchas deficiencias en salud por ejemplo y hay que exigir que se mejoren, pero también poner de nuestra parte al no saturar servicios de urgencias con casos que no lo son y sólo quitan lugar a quien de verdad lo requiere.

En educación no quitando al maestro la autoridad que había antes sobre el estudiante, en seguridad no fomentar y hasta hacerse de la vista gorda y cómplices cuando los hijos llegan con artículos robados, y no comprarlos cuando se nos ofrecen.

Cuando hay inconformidad en cuestión laboral tomar el modelo japonés que en vez de hacer huelga o paro que afecta a terceros, trabajan más duro para hacer una sobreproducción, y al haber más oferta los precios tengan que bajar y quiérase que no, afecta la economía empresarial.

En México pareciera ser de mala educación el ser puntual y esto afecta en todos los aspectos como se menciona líneas arriba. Hay que hacer énfasis en exigir al gobierno federal estatal y municipal que nos respondan a los ciudadanos aplicando los impuestos en forma y rubro correcto, pero no se puede hacer mucho cuando el problema somos nosotros mismos y se origina desde casa por todo lo expuesto pareciera que estamos en un país donde se actúa al revés. Por hoy es todo hasta la próxima.

