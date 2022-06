Un granito de arena

Todos los días, a todas horas escuchamos que las cosas no andan bien en el país, ni en el estado o en nuestra casa. Y es cierto, las cosas no están bien del todo, pero no siempre escuchamos el qué podemos hacer para que las cosas mejoren, y es sobre esto, sobre esas posibles pequeñas acciones que nos ayuden a crear pequeños cambios en nuestro entorno para que las cosas mejoren en nuestra persona.