Tyler Glasnow está que no cree en nadie en la loma

El pitcher derecho de los Dodgers, de 30 años, Tyler Glasnow, es el mejor lanzador del equipo, después de cuatro salidas como abridor, en 2024. Glasnow, tendrá su quinta salida el viernes 12 de abril frente a los Padres de San Diego. Glasnow está invicto con 3-0, ha ponchado a 29 bateadores, 14 de ellos en su más reciente apertura ante los Mellizos de Minnesota. En este juego que ganaron los Dodgers 6-3, lanzó siete sólidas entradas, permitiendo solo tres hits y sin admitir anotación... Vamos a ver cómo les va frente a los cañoneros de los Frailes. Su promedio de carreras limpias es estupendo con 2.25... Hasta este martes por la mañana, los únicos equipos con 10 victorias en las Mayores son los Yanquis de Nueva York con 10-2 en la División Este de la Liga Americana y los Dodgers, en el sector Oeste, de la Liga Nacional, con 10-4. Tanto los neoyorquinos, como los angelinos, son líderes respectivos en su División... La llegada a Monterrey del Inter de Miami, en el que milita Lionel Messi, el aún mejor jugador del mundo, ha causado una expectación fuera de serie. Miles de aficionados estuvieron en las afueras del Estadio de Monterrey, para ver la llegada de Lionel, el máximo ganador del "balón de oro" con SIETE... La verdad, el juego entre Miami y Monterrey se jugó anoche y desde hace varios días estaban vendidos todos los boletos, además de que toda la policía de Monterrey estaba concentrada, precisamente a los alrededores del "Gigante de Acero", como se le conoce a dicho inmueble, para evitar que algún aficionado intentara entrar al campo de juego para saludar o abrazar al ídolo argentino, como lo hizo una chica en Miami hace algunos días. Messi, por cierto, abrazó a la jovencita, mientras la Policía la retiró de inmediato y no pasó nada. El partido se interrumpió solo unos instantes y Messi logró anotar un gol... Ningún otro jugador de futbol ha causado tanto alboroto, por saludarlo o tomarse una foto, como fue el caso de Lionel Messi, lo máximo en el balompié universal. En nota por separado, usted podrá enterarse de lo ocurrido anoche en la Sultana del Norte, pues el encuentro era de súperimportancia para ambos equipos... Mientras tanto, el América sigue jugando a gran ritmo, pero este fin de semana tendrá un juego en la Liga MX, en el Estadio Azteca, contra el Pachuca, que es vital para continuar liderando el circuito. El Pachuca está pasando por su mejor momento, por lo que será una gran prueba para los de Coapa. Los dos conjuntos están en los primeros lugares... Así que si el América quiere el bicampeonato, tiene que demostrar que puede vencer también a equipos tan completos como el Pachuca que, la verdad sea dicha, es uno de los favoritos para ganar el título. Una derrota para el América en estos instantes en que está por concluir el calendario regular, sería fatal para sus aspiraciones campeoniles, como se los pidió su jefe, el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, de 56 años de edad, días antes de empezar el torneo... Aquí lo importante, es que Emilio y su esposa, disfrutan en grande los triunfos del América. Los observamos en el reciente campeonato, en su palco, abrazándose y besándose, saltando ambos, felices de la vida. En verdad, da gusto ver a una pareja multimillonaria que goce y festeje de esta manera, el triunfo, el título de las Águilas... Y en Europa, la Champions está brindando partidos de "locura". El martes Real Madrid empató 3-3 con Manchester City de Pep Guardiola, el exjugador de los Dorados de Culiacán... Y este martes, el Barcelona, de Xavi, dio la campanada, al derrotar al PSG 3-2, en un encuentro para la historia y venciendo al experimentado entrenador Luis Enrique, quien, dicho sea de paso, ha sido DT de la selección española. Para Xavi fue una victoria espectacular, de las pocas que ha conseguido en la Champions. Ahora, hay que jugar el partido de vuelta en la casa del Barcelona, la próxima semana. Y en el otro partido, el Atlético de Madrid venció 2-1 al Borussia Dortmund, jugando en Madrid. El segundo cotejo será en el campo del equipo derrotado, la semana entrante... Si usted observa los scores de los juegos, podríamos decir que no hay nada para nadie, ya que la diferencia es de un gol y en el otro juego, entre el Real Madrid y Manchester City, no hay ventaja para nadie, pues ya no cuenta la diana de visitante, ya que terminaron en la primera confrontación empatados a tres goles... Para finalizar, poco a poco se está acercando la fecha (4 de mayo) de la pelea entre el "Canelo" Álvarez y Jaime Munguía. El tapatío expondrá ante el tijuanense los cuatro cinturones que le reconocen las organizaciones mundiales, entre ellas, la de más prestigio, el Consejo Mundial de Boxeo... I´ll see you later!