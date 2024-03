Trevor Bauer lanzará en anta los Diablos Rojos del México

La nota especial, la dieron ayer los Diablos Rojos del México, en el sentido de que el serpentinero ligamayorista, Trevor Bauer, lanzará con el equipo rojo ante los Yanquis de Nueva York, en uno de los dos juegos de exhibición que sostendrán los Mulos y los escarlatas durante el fin de semana en el inmueble "Alfredo Harp Helú" de la capital mexicana, los días 24 y 25 del mes en curso... Una noticia, pues, de gran relevancia para la fanaticada seguidora de los Diablos y para los aficionados en general... Bauer, un pitcher que ha militado con varios equipos en las Mayores e incluso con los Dodgers, es un lanzador de altos vuelos, pues en 2020 conquistó el Cy Young y este año no ha firmado con ningún Club de Grandes Ligas, precisamente por tener el mismo problema en que se metió Julio Urías, dijo hace un par de días que se unirá a los Diablos –en estos instantes ya debe encontrarse entrenando con la escuadra que comanda Lorenzo Bundy– para lanzarle precisamente a los Yanquis de Nueva York, en un par de juegos de pretemporada que dirimirán contra el equipo que ha logrado más títulos (16) en la Liga Mexicana de Beisbol... Además, añadió Bauer "que le pidió a los Diablos lanzar 5 juegos del rol regular del 11 de abril al 8 de mayo para estar en forma y listo para mi regreso a las Grandes Ligas con el equipo que llegue a un acuerdo", aclaró ... La verdad sea dicha, nadie se interesó en Bauer, en el tiempo que establece GL por la suspensión que tiene por agresión sexual, acusado por una mujer en dos ocasiones, por lo que automáticamente está fuera del mejor beisbol del mundo, motivo por el cual, en 2023 lanzó en Japón... Y tendría que hacerlo nuevamente, porque en las GL, no creemos que lo puedan sostener, al menos que acepte la oferta que le pudiera hacer el dueño del equipo, el señor Alfredo Harp Helú. El "Cañoncito" Osuna (pertenece a los Diablos) se fue el año pasado a las tierras niponas porque su agente le consiguió mejor salario, al igual que Julio Urías, quien tiene el potencial para conseguir un contrato incluso superior al de Trevor Bauer, pero nunca como los más de 200 mdd que le iban a pagar los Dodgers...

La madrugada de este miércoles 20 de marzo, en Seúl, Corea del Sur, se pondrá en movimiento la temporada 2024 de las Grandes Ligas, entre los Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego. Estos equipos jugarán una serie corta de 2 encuentros: hoy, el primero, a partir de las 3.00 de la madrugada y mañana jueves el segundo, a la misma hora. Será algo histórico para el mejor beisbol del mundo y para Seúl, la sede de los magnos duelos de beisbol... Para el juego de este día, en Corea del Sur, el pitcher abridor del equipo azul será nada menos que el japonés Yoshinobu Yamamoto, mientras su compatriota, Shohei Ohtani, ha sido el jugador más aclamado por los aficionados coreanos, desde que los equipos llegaron a Seúl. En pocas palabras, Ohtani, reportan de la oficina de los Dodgers, que en estos momentos el pelotero de 29 años, acaba de implantar un récord histórico, pues el JERSEY de este jugador, es el MAS VENDIDO A NIVEL MUNDIAL dejando atrás al que utilizaba el paracorto de los Yanquis de Nueva York, Derek Jeter... En esta forma y ante gran expectación, se canta el playball jugando dos equipos que son candidatos a ganar la Serie Mundial, Los Ángeles y San Diego, así como un tercer equipo como son los Gigantes de San Francisco, quien también se ha armado hasta los dientes, para darle la batalla a los Dodgers, su acérrimo rival en la División Oeste... Para los Dodgers, ha sido una primavera impresionante, ya que acumularon una marca de 13-5, con diferencial de anotaciones de más de 49... Los angelinos, tuvieron juegos de exhibición con equipos coreanos, previos a los oficiales, en donde actuaron los 31 que aparecieron en la lista. Sin embargo, para los dos juegos oficiales, como el del miércoles y jueves, tendrán que reducir a solo 26 como lo harán toda la temporada. La escuadra que tripula Dave Roberts viajó a Corea cuatro días antes para sostener dos partidos de exhibición contra conjuntos coreanos y para la publicidad requerida por los organizadores, como ya lo señalamos en líneas anteriores, el más aplaudido y apapachado por los aficionados fue la sensación del beisbol actual Shohei Ohtani. Hay que madrugar para ver la primera confrontación entre Dodgers y Padres... Y por último, el entrenador de Jaime Munguía, Freddie Roach, está muy contento, pues ya declaró que su pupilo se encuentra en el momento ideal, con toda la fortaleza del mundo para noquear al "Canelo" Álvarez. "Es muy joven, fuerte, preciso en su golpeo. Está en su momento, para hacerlo y acabar con el reinado del "Canelo", explicó Roach... I´ll see you later!