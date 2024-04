Trevor Bauer es inmortal en el beis veraniego

El pitcher derecho de los Diablos Rojos del México, el norteamericano Trevor Bauer, ya inmortalizó su nombre en la Liga Mexicana de Beisbol, en el partido del pasado domingo, al vencer a los Bravos de León, 4-0, en el Estadio Alfredo Harp Helú, lanzando seis innings sin hit ni carrera y de paso, apuntarse la primera victoria de la temporada. En su primera salida, no le fue nada bien, porque no se encontraba en condiciones óptimas... ¿Y saben qué?, en su segunda apertura saltó a la lomita de pitcheo, inspiradísimo, brindando una soberbia demostración del por qué es lanzador de Grandes Ligas, al tirar seis innings, SIN HIT NI CARRERA, ponchando a 14 bateadores, NUEVE DE ELLOS, EN FORMA CONSECUTIVA, obsequiando solo un pasaporte, para empatar un récord de la LMB... Una labor inconmensurable, pues esa clase de joyas, sólo se logran muy de vez en cuando y si tiene uno la fortuna de observarlas por la TV, como a un servidor, las disfruta aún más... Bauer, no tiene que demostrar nada, es un serpentinero del mejor beisbol del mundo. De eso no hay duda alguna. Que en su salida inicial estuvo mal, bueno, aunque no tuvo decisión. Su calidad como pitcher es de sobra conocida. Lanzó para los Dodgers y otros equipos de las Mayores. No tiene equipo (por el mismo problema de Julio Urías), pero su agente anda tras un buen contrato. De no quedarse en las GL, lo más probable es que regrese a pichear a Japón... Así que, volviendo con la enorme actuación de Bauer (Diablos), con quienes tiene compromiso de lanzar 5 juegos nada más, en su trabajo del domingo realizó 87 lanzamientos al plato, 60 de los cuales fueron en la zona de strike, quedando ahora con marca de 1-0 y 2.79 en CLA... En la Liga Mexicana sólo en dos ocasiones se habían realizado estas proezas del arte de pichear. La primera ocurrió en 1964, siendo el autor de la hazaña, el cubano José Ramón López de los Sultanes Monterrey, y en 1979, repitió la dosis el norteamericano Gary Williams con Tampico. Es decir, hace 60 años no surgía un pitcher que ponchara a 9 bateadores consecutivos... Bien por Bauer. Ahora, esperamos a ver qué ocurre con esta estrella del montículo que, seguramente, lo extrañarán sus compañeros de los Diablos, cuando emprenda el viaje, ya sea al beisbol estadounidense, o bien, a Japón... Por cierto, y a propósito de José Ramón López, tuvo temporadas muy exitosas con los Tomateros de Culiacán, en los años 60, convirtiéndose en un estelar del pitcheo abridor en el demolido Estadio Gral. Ángel Flores de la capital sinaloense. También, si no me falla la memoria, vistió el uniforme guinda, el cubano Andrés Ayón, quien brilló en la Liga Mexicana llevando a los Charros de Jalisco al título en 1971, venciendo en una final cardíaca a los Saraperos de Saltillo que dirigió el Sargento Tomás Herrera, mientras que a los tapatíos los comandó el siempre recordado Benjamín "Cananea" Reyes, quien después de estar a punto de ser eliminados, se levantaron, de la lona para finalmente alzarse con el banderín. Reyes continúa siendo considerado uno de los mejores managers mexicanos de todos los tiempos, incuestionablemente... En otro orden de ideas, pero continuando con la Gran Carpa, los Orioles de Baltimore amanecieron ayer en el primer lugar de la División Este de la Liga Americana, desbancando nada menos que a los Yanquis de Nueva York. En este sector, los equipos están muy cerrados y por lo que se ve, así van a continuar hasta el final, pues los Orioles se tardaron algunos años en armar un equipo competitivo. Hoy, varios talentos ya están dando el rendimiento que esperaban los directivos. El año pasado, dieron la pelea hasta el final y hoy no será la excepción... Los Indios de Cleveland, en la División Central están de punteros con 16 triunfos y solo 6 derrotas. Le siguen pisando los talones los Reales de Kansas City, así como los Tigres de Detroit... En la Liga Nacional los Dodgers de Los Ángeles aparecieron ayer sólo medio juego sobre los Padres de San Diego. El equipo angelino tiene marca de 13-11 y los Frailes le siguen con 13-12, mientras los D-backs y San Francisco con 13-11, respectivamente. Por su parte, los Rockies de Colorado, es la novena que está en el fondo de la Oeste con sólo cinco triunfos a cambio de 18 fracasos, a siete juegos y medio de la cima... Por último, ya está más cerca que nunca la esperada batalla entre el "Canelo" Álvarez y Jaime Munguía. Faltan exactamente 11 días para el 4 de mayo, por lo tanto, los protagonistas de la función deberán llegar a Las Vegas, para las entrevistas y promoción, a más tardar el próximo lunes o martes, si es que no lo hacen antes. ¡Arderá Troya, amigos!... I´ll see you later!