Trabajar para ser competitivos

Es muy interesante conocer lo que es una ciudad competitiva, como lo indica el reciente análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), porque es el atractivo para lograr atraer inversiones.

Este análisis del 2022, evalúa 66 ciudades del país, lo hace con cuatro ciudades de Sonora, en las cuales manifiesta si su competitividad muy alta, alta, media alta, media baja, baja y muy baja.

Que para hacer esa medición analiza 69 indicadores lo que le permitirá con ello reconocer el desempeño de cada ciudad y base a ello, establecer sus rangos de competitividad.

Y que se mide en cada ciudad; tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, inclusión, salud, educación, democracia, y gestión gubernamental.

Donde la capital de Estado, Hermosillo logra una evaluación de competitividad alta, Nogales media alta, Ciudad Obregón media baja y Guaymas baja, con comparativos por ciudades por número de habitantes.

Y no es negativo observar que las ciudades de Sonora, están en la mira de la competitividad, donde es importante observar que su posicionamiento está en el diferencial de indicadores.

Y algunas de ellas tienen más ventajas que algunas otras en cuestión de inversión para el desarrollo, donde sin mencionarlo existe la parte política para el avance de alguna de ellas.

Y en el sentido también que el análisis, esta de forma directa sin considerar tiempos de administraciones municipales, donde todas tuvieron la capacidad de respuesta en el impulso al desarrollo.

Que muchas veces, puede ser por la poca capacidad económica de su administración y en avanzar en la suma de todas las partes que componen una sociedad local y la poca gestión de beneficios.

Porque una ciudad no se integra de la noche a la mañana, porque tiene su detenimiento en su desarrollo, cuando existen contratiempos como han sucedido en los tiempos recientes.

Pero en esta evaluación de las ciudades que se realiza de cuatro ciudades de Sonora, donde solamente Hermosillo sale con evaluación alta, no debe de ser una preocupación de los presidentes municipales.

Lo que sí debe de generar es una ocupación, para considerar de alcanzar esos indicadores de evaluación que se utilizan en este tipo de análisis y ver como poder avanzar.

Porque es importante reconocer, que se ha avanzado en algunas ciudades, solamente en el comentario, no en la realidad, por eso están como indica el análisis.

Y también los indicadores del Instituto Mexicano para la Competitividad, están muy distantes de los objetivos que se han manejado históricamente en los planes municipales de desarrollo, pensando que no van dirigidos al mismo objetivo social y productivo.

Lo que hace pensar, que los tiempos actuales ahora demandan atención a una serie de necesidades, que hoy deben de estar en el ánimo de los gobiernos municipales para lograr el bienestar social.

Porque las demandas de la sociedad de un Municipio, no nadamás están ubicadas en lo que es el objetivo de un Ayuntamiento como lo establece la ley, que es la atención a los servicios públicos.

Haciendo que ya en este siglo, las modificaciones a los planes y programas municipales, vayan más allá que lo acostumbrado, para dar un paso más allá y lograr la modernidad, para que la sociedad avance.

Pero más que preocuparse y criticar el posicionamiento de las ciudades de Sonora, habrá que aplicarse para lograr que cada una de ellas sea cada vez mejor, pero en realidad en el discurso no hay como.

