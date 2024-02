Torneo de Los Cabos y el Abierto Mexicano de Acapulco

Ayer concluyó el torneo de Los Cabos y mañana empieza el Abierto Mexicano de Acapulco con un elenco de una decena de los mejores tenistas del mundo, por lo que se espera una competencia muy cerrada durante los seis días que tendrá de duración el evento, en una de las Arenas más importantes de nuestro país, como es la del bello puerto, que ya empieza de nuevo a mostrarse ante el mundo, después de haber sido prácticamente devastado por el huracán "Otis", categoría 5. Ha sido la peor tormenta de los últimos 30 años, dejando un rastro de hoteles y viviendas destruidos, al grado de que aún miles de personas se encuentran sin hogar... Sin embargo, Acapulco se está recuperando poco a poco y confiamos en que la clase de eventos de esta magnitud, como el Abierto Mexicano de Tenis, dejará una buena derrama de millones de pesos y por ende, mucha gente que fue contratada para reconstruir tanto la Arena como varios hoteles saldrá beneficiada, con la presencia del turismo...Pero ya entrando de lleno a la competencia que mañana se pone en marcha, en Acapulco, usted podrá observar los partidos en vivo por el Canal 2 de ESPN... Paréntesis breve, para agradecer los conceptos del buen amigo Marco Antonio Soto, quien es asiduo lector de DIARIO DEL YAQUI, además le sugiero a Marco que no deje de adquirir 80 AÑOS DE PERIODISMO EN SONORA, una obra que vale la pena leerla. Su contenido es fabuloso. Te lo recomiendo. Lo puedes comprar en el DIARIO, por la Sinaloa, entre Zaragoza y Galeana... Mientras tanto, el Barcelona continúa con oportunidad de alcanzar al Real Madrid, pues ayer goleó 4-0 al Getafe y eso lo acercó al líder merengue. Sin embargo, el platillo fuerte y difícil para el equipo catalán será el 12 de marzo cuando enfrente al Nápoles de Italia dentro la Champions en el Montjuic. En el encuentro de ida, empataron 1-1. Así que la escuadra que gane, seguirá adelante y el que pierda, quedará eliminado. Anoten que en el futbol español los cuatro primeros lugares al finalizar la temporada, tienen la oportunidad de jugar la Champions, en donde estos clubes reciben varios millones de euros... Hasta el momento, cuando faltan oficialmente 12 fechas para que culmine el calendario regular, o sea, los 38 cotejos, los equipos que están calificando son: Real Madrid, Barcelona, Girona y Atlético de Madrid. Con la victoria de ayer, Barcelona ocupa el segundo lugar con 26 partidos, en tanto que Real y Atlético están con uno menos (25)... Por lo demás, la directiva de los Tigres de Cancún que encabeza su presidente Fernando Valenzuela Burgos, en rueda de prensa, manifestó que su manager para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, será el debutante, Carlos "Chispas" Gastélum, exsegunda base por varios años con los Naranjeros de Hermosillo... Gastélum, quien fuera un extraordinario infield, es muy joven, pero con los conocimientos para convertirse en un estratega exitoso y, sobre todo que conoce muy bien a los elementos de los felinos e incluso a algunos extranjeros que han estado con el equipo. Esos importados que regresarán a Cancún, son el colombiano Reynaldo Rodríguez, toda una garantía jugando la primera base y con el madero, responde casi siempre a la hora buena; también retorna a los Tigres, el cubano Lázaro Hernández y lo mismo que el dominicano Alberto Guerrero... Fernando, conoce muy bien a Gastélum, razón más que suficiente para darle la oportunidad de que se haga cargo de la escuadra felina. "Si bien es cierto que será su debut, confío en su conocimiento del beisbol para llevar al equipo a la pelea por el título, aunque sabemos que pertenecemos a una Zona Sur que está integrada por conjuntos muy poderosos como los Leones de Yucatán, Diablos Rojos del México, el actual campeón Pericos de Puebla y no se quedan atrás otros escuadrones como Veracruz, Guerreros de Oaxaca", dijo el hijo de Fernando Valenzuela (padre), quien por cierto, es el Comisionado de la Liga Mexicana de Beisbol... Por cierto, aunque el enfrentamiento Tigres-Diablos, ya no es tan atractivo como lo era cuando Tigres estaba en la Ciudad de México, de todas maneras, las mejores entradas en Cancún, son precisamente con la visita de los escarlatas al bien acondicionado Estadio "Beto Avila"... Finalmente, en Puebla hay una gran expectación por ver de nuevo en acción a los campeones de la temporada anterior, por lo que se espera un lleno impresionante en el Parque "Hermanos Serdán". Sergio Omar Gastélum, el dirigente del equipo verde, está muy entusiasmado en buscar en 2024 el bicampeonato..I`llseeyoulater.