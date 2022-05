Tiempo para los ciudadanos

Interesante la propuesta del gigante comercial chino, Alibaba, al proponer que el desarrollo económico del país puede avanzar mayormente, si el gobierno,la industria y la academia, crean un ecosistema comercial incluyente, considerando que el sector digital es uno de los de mayor crecimiento en la actualidad y aquí se abre una oportunidad para el país...Si alguien pensaba que el conflicto bélico de Rusia-Ucrania, ya había tomado su nivel de permanencia, parece que no será así porque todavía falta y las repercusiones seguirán impactando a nivel global, donde los exportadores de materias primas están en amplia demanda,las empresas de transformación no están igual y sigue por lo pronto.Por si alguien pensaba que no avanzan las monedas digitales en los países como México, se indica que para el 2024,se tendrá una moneda digital en circulación para estar acorde con los tiempos tecnológicos.