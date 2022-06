Tiempo de apostarle al municipio

Desde tiempos anteriores, y puede ser que todavía, este prevaleciendo en algunos municipios de Sonora, la costumbre de que no se mueve nada si no viene con dineros públicos y así fue como medio avanzó el Estado.

Pero porque se decía que tendría que ser así, si lo que se requería en el Estado era el impulso a toda su actividad económica de todos los municipios, para que no fuera un porcentaje muy mínimo el que nomás estuviera en impulso.

Porque de la cantidad de municipios que integran el Estado de Sonora, nada mas una pequeña cantidad de ellos son los que figuran como los impulsores de la actividad productiva en sus tres sectores y a veces no totalmente completos.

Y al arraigarse la costumbre de que todo tendría que venir de las arcas públicas, para que los municipios fueran avanzando, poco se buscó y no se emprendió de parte de sus sociedades para que las condiciones de vida cambiaran.

Porque además se estaba sujeto al esquema que presentara el gobernante que llegaba, para ver si dentro de su plan de gobierno presentaba la apertura económica para el desarrollo económico de más municipios.

Pero al pasar el tiempo se sentía que no sería así y la vida de muchos municipios seguía en lista de espera para ver si en las próximas autoridades existía la intención de cambiar la fisonomía de estos lugares, donde también se puede hacer economía.

Y también bastante se nota cuando no avanza un municipio, solo por la contradicción política de los que dicen y no hacen y de los que quieren y tampoco hacen porque quieren que todo llegue de fuera.

Lo que nuevamente indica que cuando existe una mezcla entre lo político y lo económico, necesario para que avance una comunidad, sin lograrlo, y no es necesario analizar números para demostrarlo, solo es cuestión de asomarse a la calle para saberlo.

Es cierto que en muchos municipios se da el atraso por el control político y el desentendimiento económico, haciendo que cada vez más avance el deterioro de la forma de vida de todos sus habitantes, siendo una situación donde nadie gana.

Y si a todo ello se le agrega en estos tiempos, lo que ya traía la crisis que ya venía acompañando a la economía desde mucho antes y ahora se le agrega los efectos generados por la pandemia, entonces perfilan a los municipios en una situación complicada.

Porque lo que hoy van dejando todos esos problemas de desatención gubernamental, económicos y de pandemia, se establece difícil que en el corto plazo se logre cambiar la lejanía que hoy tienen de la prosperidad.

Y la única forma que se observa para lograr que la vida de esos municipios cambie, es que se le apueste por parte de sociedad y gobierno para que su sociedad avance a la prosperidad, porque si la espera es por el dinero público, no es el camino.

Porque el impulso de las actividades económicas de cada municipio tiene que ser por parte de la sociedad con el apoyo gubernamental como facilitador, y como generador de la infraestructura y los servicios necesarios.

La voluntad de gobierno para apoyar el desarrollo ya está sobre la mesa al determinarse el gobernador, como municipalista, lo que indica el propósito de apoyar al desarrollo económico y social, entonces es ahí donde habrá que trabajar para que llegue.

La espera siempre es permanente y de manera continuada porque la esperanza siempre existe, pero habrá que determinar por parte de la sociedad que se quiere hacer para cambiar la fisonomía de su municipio, porque hay que apostarle, pero en equipo.

DEL ESCRITORIO

Como que en el tema de la inflación no está siendo muy efectivo su control, al firmarse el Plan de Control de la Inflación y la Canasta Básica de 24 productos, porque se sigue moviendo su índice de precios y al parecer no tiene freno completo y que además debe de ser muy preciso el contenido del plan, que era para que no se movieran los precios hacia arriba no hacia abajo...Interesante el desarrollo industrial que sé que lleva bastante avance de en Mazatlán, Sinaloa, que de ser un destino turístico muy importante en el país, también será un desarrollo industrial aeronáutico y automotriz, con un puerto con bastante movimiento de contenedores...Se escuchan bastantes quejas de lo que hoy es la línea aérea mexicana, Aeroméxico, porque las tardanzas de sus llegadas en los vuelos nacionales hace que los pasajeros pierdan tiempo dinero y trabajo porque no hay todavía atención a este problema, ojalá y ya sea diferente.