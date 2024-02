Temblores en Huatabampo

Una serie de temblores se dejaron sentir en Huatabampo en días recientes. Por fortuna, su registro numérico no fue alto, por lo que, en buena hora, no hay relación de daños. Aunque no estaría de más señalar que el temblor registrado el jueves tuvo una marcación de 4.8 grados. Tal no es una medida sismológica cuantiosa o elevada. Pero es una numeración que vale tomar en cuenta con la pertinencia que proceda.

Tendría que hacerse lo mismo si un temblor o varios tienen medidas apenas perceptibles. Esta es una materia en la que no es posible descuidarse bajo ninguna circunstancia. Las autoridades en la Tierra de los Generales han sabido estar a la altura de sus responsabilidades. Qué bueno. Por ejemplo, Oscar Ruiz Valdez, titular de Protección Civil, dijo que el temblor del jueves de esta semana ocurrió a la una de la tarde con un minuto. Su epicentro fue ubicado a 80 kilómetros al noreste de Loreto, Baja California Sur, a una profundidad de 16 kilómetros.

Personal de Protección Civil no encontró daños por el temblor durante sus inspecciones practicadas en la ciudad de Huatabampo. También se tomó nota de que muchos ciudadanos reportaron que sintieron el temblor, al igual que los otros registrados los días 4 y 7 de este mes. No puede negarse que todo esto que ha venido ocurriendo al respecto en el ámbito huatabampense, genera alguna forma de inquietud o temor. Se trata de una reacción general que no puede evitarse. DIARIO DEL MAYO habló con vecinos sobre el temblor reciente. Una dama dijo: "Si se sintió, me asusté un poco". Un caballero comentó: "Ya son varios temblores los que ha habido; dicen que son de pocos grados, pero sí se sienten". Otra dama comentó: "Unos los sienten, otros no, pero esto no deja de ser preocupante". Otras personas pidieron a las autoridades locales que informen con mayor detalle qué es lo que está pasando al respecto".

Es de tomarse en cuenta que inquietudes ciudadanas de este tenor se expresen con toda franqueza, como es propio que ocurra en comunidades regidas por el interés público. En este sentido, debe señalarse que autoridades de varias escuelas y diversos sectores de Huatabampo, han hecho constar su temor por la posibilidad de que ocurra un sismo de mayor intensidad. Prueba de ello es que el titular de Protección Civil local reconoció la existencia de esta inquietud pública. Tiene que ser normal que, ante situaciones como las descritas, se manifiesten estados de ánimo públicos temerosos que es preciso sean atendidos puntualmente por las autoridades.

De este modo, vale tomar nota de que las autoridades municipales, ante la petición de que se realicen simulacros en la materia para practicar formas de ponerse a salvo ante el registro de un temblor, reaccionaron con buena y exigible actitud. "No ha habido daños", reconoció el titular de Protección Civil. Pero señaló que existe preocupación entre la ciudadanía, por lo que, dijo, se procederá a la realización de los simulacros que se han pedido. A continuación, Ruiz Valdez hizo planteamientos que es preciso tomar muy en cuenta. Señaló, por ejemplo, que hasta el momento la situación no es de alarma. Hizo un llamado a la población para que mantenga la calma y no hacer caso a informaciones sensacionalistas que señalan que habrá un terremoto en los próximos días, es decir, tras los sismos registrados este mes, los cuales han sido menores a cinco grados.

Cabe reconocer que, en circunstancias como las descritas, es casi imposible evitar el surgimiento de rumores que, en principio, no tienen mayor razón de ser. Tal actitud personal o colectiva es casi imposible de evitar. Procederá siempre, eso sí, hacer un llamado a la responsabilidad pública para que evite la propagación de informes que no tengan sustento real y oficial. Insístase: en momentos como los descritos no hay manera humana de salir al paso de afirmaciones o falacias perturbadoras. Una sólida conciencia pública y ciudadana, quizá, dicho sea en una presunción remota, podría ser útil para salir al paso de dichos como los que suelen propagarse en momentos en los que lo recomendable es confiar sólo en los hechos.

En Huatabampo hay razones para no perder de vista el registro de la serie de temblores que se han presentado. Resulta importante advertir que las autoridades han estado al pendiente de lo sucedido. Convendrá que sigan así, tal y como lo espera la comunidad entera. No puede ser otra la exigencia...

