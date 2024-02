Tecolotes de los Dos Laredos ya tienen timonel en la LMB

Los Tecolotes de los Dos Laredos, que el año pasado estuvo muy cerca de colarse entre los finalistas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), anunciaron oficialmente que su mánager para la próxima campaña será el estadounidense Mark Weidemair, nativo de Columbus, Ohio. El estratega norteamericano tiene una trayectoria muy exitosa, trabajando para varios equipos de Grandes Ligas, por lo que la directiva fronteriza está muy entusiasmada en que el nuevo piloto hará un trabajo excelente y confían, además, en que podrán superar lo que se hizo en la anterior, la cual resultó muy positiva... Los aficionados de ambos lados registraron las mejores entradas de la historia, pues los llenos en las series que se jugaron en casa, fueron incomparables a los años anteriores. "Por esa razón estamos trabajando, incansablemente, para armar una mejor escuadra que nos lleve al campeonato, y la prueba es que algunos de los extranjeros se reportarán con el tiempo necesario para presentarse desde el primer día, en inmejorables condiciones", dijo el director deportivo de los Tecolotes... Este viernes, precisamente, dieron a conocer que Robert Stock y el lanzador zurdo Cameron Scott Vieaux fueron contratados, además de Keone Kela, Enrique Burgos y Brandyn Sittinger, quien también estuvo algunas campañas en las Mayores. Asimismo, se mencionó que Kennys Vargas, que militara con los extintos Mariachis de Guadalajara en 2023, ahora estará actuando con los Dos Laredos. Es un bateador consistente y con poder en las muñecas, pues jugó en el poderoso circuito invernal (LMP)... De manera que los Tecolotes es otro de los clubes que podrían dar la gran sorpresa en el circuito veraniego. El año pasado mostraron ser un equipo de respeto, pues barrieron en casa a los Toros de Tijuana, cuando en esa gira de nueve partidos, el mánager Homar Rojas fue despedido por el propietario de los Toros, quienes finalmente tuvieron una campaña para el olvido. No hay que perderlos de vista, porque están empeñados en conquistar el cetro, considerando que ya tienen prácticamente armada la novena y a un mánager de gran experiencia, como lo es Mark Weidemair, quien tiene el talento y la experiencia para llevar al cetro a las Dos Naciones...

Cambiando al boxeo, continúa la sequía de buenas funciones pugilísticas, no sólo en nuestra entidad, sino en toda la costa del Pacífico. Desde Mazatlán hasta San Luis Río Colorado, el pugilismo profesional ha brillado por su ausencia. Y es que plazas tan importantes en todo el trayecto que mencionamos, de sur a norte, empezando desde Mazatlán, el boxeo de calidad no aparece... Bueno, ni en Los Mochis, que fue no hace mucho tiempo, cantera de campeones mundiales, está apagado un deporte que gusta tanto al grueso de la fanaticada y si las hay (funciones), no convencen a nadie, porque los entrenadores experimenados, algunos se nos adelantaron en el camino y otros la edad ya no les permite estar activos, formando peleadores... Y estamos viendo que este tema, del cual nos estamos refiriendo, en la capital de la república, anda por el mismo tenor. Falleció la mayoría de la gente que enseñaba y pulía a sus pupilos y todo se acabó, cuando en el DF, era el número uno en sacar campeones nacionales y monarcas del mundo... Además, había box cada fin de semana en la Arena Coliseo y, por supuesto, la transmisión por Televisa. Hoy no hay nada de eso. Cómo es posible que, siendo un país de 134 millones de habitantes, tengamos un peleador de talla mundial, como es Saúl "Canelo" Álvarez y sólo otro con posibilidades de aspirar a convertirse en monarca, como es el tijuanense Jaime Munguía, con récord de 43 victorias, de las cuales ha ganado 34 por nocaut. Está invicto y párele de contar... Había tantos peleadores buenos, en la época de los 60, 70, 80 y 90, que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llegó a clasificar 10 pugilistas mexicanos en la división de peso Gallo y la mayoría, por no decir que todos, tenían calidad indiscutible de campeones mundiales. Algo que fue histórico, porque casi todos fueron campeones mundiales, fallando al que más querían los aficionados, Raúl "Ratón" Macías en 1957, al perder ante el argelino francés Alphonse Halimi, quien posteriormente, fue noqueado en par de ocasiones por el tapatío José Becerra Covarrubias... En la primera, fue el 8 de julio de 1959 y lo puso fuera de combate en el octavo, vengando a Macías y la segunda ocasión, Becerra fulminó en el noveno a Halimi, en 1960. Becerra debutó en el boxeo a los 17 años, y falleció a los 80, por un problema renal... I´ll see you later!