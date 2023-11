Teatro de Huatabampo

La que sigue es una historia que rápidamente es posible contar en unas cuantas palabras. Tiene que ver con el Teatro Auditorio Municipal de Huatabampo.

Hace nueve años fue colocada la primera piedra de rigor para edificarlo. Hoy, sin embargo, la obra respectiva se encuentra abandonada, vandalizada y grafiteada.

A pesar de esta devastadora circunstancia, un grupo de promotores del arte y la cultura integraron un comité para rescatar y retomar el proyecto, el cual originalmente se planeó con una inversión de 12 millones de pesos. Repítase que hace casi nueve años fue puesta la primera piedra que sustentaría los trabajos respectivos.

No fue así, evidentemente. Por ello, "es una verdadera lástima que la obra esté inconclusa, olvidada, cayéndose y que pasen las administraciones municipales y no le presten atención". Así lo dijo Víctor Julio Blanco Guzmán, líder del movimiento que se ha organizado para emprender el rescate del teatro que no ha podido ser en Huatabampo, por decirlo así.

Es propio asumir que a Blanco Guzmán le gusta hablar sin medias tintas o subterfugios. Al referirse al tema que se comenta, expuso: "Esto es un reflejo de que el renglón artístico no es prioridad para los gobiernos, diputados, ni para tantos políticos y precandidatos que andan por ahí y que deberían sumarse a esta lucha".

Sin duda alguna, las palabras anteriores fueron y son muy bien dichas. Acaso pudiera antojarse un tanto extremista la afirmación de que para los gobiernos y para la clase política en general, el renglón artístico no es prioridad. Pero seguramente, a la hora de la hora, sí debe ser cierta la presunción de que el grueso de sus preocupaciones o afanes son de otro tenor.

En efecto, hay "diputados y tantos" políticos y precandidatos que "andan ahorita por ahí", a los que los proyectos o esfuerzos que tienen que ver con los afanes culturales, que ciertamente es preciso desplegar en una comunidad, de plano les tienen sin cuidado. Esta es y ha sido una realidad que simple o dramáticamente se explica por sí sola.

A nadie se le escapa el hecho de que está en puerta una nueva temporada electoral. Siquiera por eso los aspirantes a cargo de elección popular deberían acercarse a ver qué pueden hacer para ayudar al rescate del Teatro Auditorio Municipal de Huatabampo, el que en realidad nunca ha podido ser tal por el abandono en que se dejaron las obras respectivas. ¿Qué pasa en Huatabampo?

Ayer se habló aquí mismo de la recuperación de los trabajos para construir un malecón en Huatabampito. Hoy estamos advirtiendo el inexplicable abandono de las obras de lo que habría de ser el teatro municipal. ¿Tiene mala suerte esta comunidad que llegado el caso no logra perfilar y llevar a cabo importantes edificaciones de interés público que en otras latitudes se ejercen con la mano en la cintura?

Pero es preciso advertir que hay buenas noticias. Es así porque en el caso del teatro abandonado, sucedió que, en la primera reunión del llamado Comité Colectivo en pro del Teatro, Inconcluso, se contó con la participación de huatabampenses que viven en el municipio y de otros que residen en diversas partes del país (su intervención fue virtual). Bien puede señalarse, entonces, que hay buenas nuevas al respecto.

Mientras tanto, también políticamente las cosas en la Tierra de los Generales se prestan ya para el comentario público. Es así porque cuatro ciudadanos, inconformes con Morena, notificaron su aspiración por ser candidatos a la presidencia municipal. En otras palabras, hicieron ver que buscarán ese cargo por la vía independiente.

De buenas a primeras, quizá se tendría que reconocer que el descrito es un hecho por lo menos insólito o inédito en las rutinas políticas sureñas. Pero no hay duda de que se trata de un hecho que llamará muchísimo la atención pública.

Los nombres de quienes rechazan desde hoy el proceso de Morena para la elección de candidato a la alcaldía de Huatabampo (que sería por encuesta), son los siguientes: Jesús Maldonado Yocupicio, Ramón Alcántar Gil, Edgardo Morales Rosas y Julio López Molina. Los cuatro señalaron que obtendrán buenos resultados en el proceso de elección por el que han optado al margen de lo que dispondrá el partido político al que pertenecieron.

Valdrá la pena estar atentos a los hechos respectivos...

armentabalderramagerardo@gmail.com