Sultanes de Monterrey buscará un mejor equipo para la LMP

Los Sultanes de Monterrey no pudieron acceder a los playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico, pero su directiva ha comentado que, en la próxima, contarán con una mejor escuadra, con el objetivo de darle al mánager los elementos que necesita para poder lograr que los regios puedan unirse a los ocho Clubes que disputarán el título en los playoffs... Para ello, el dueño del equipo, Pepe Maiz, ya informó que las personas que están a cargo del conjunto de invierno, tienen las órdenes que empiecen a trabajar más temprano, porque quiere buenos resultados para la campaña 2024-2025, ya que, en la anterior, no se pudo llegar a los playoffs, dirigiendo Vinny Castilla... "Pero en la próxima, todo será diferente, pues es una Liga muy poderosa, en la que hay que contar con peloteros de gran calidad, para poder acceder al objetivo que todos pretendemos: la postemporada", dijo Maiz, en conferencia de prensa. Mientras tanto, están redondeando el equipo de verano, una vez que la LMB, iniciará hostilidades el 11 de abril y por lo tanto, ofrecer buenas cuentas a los aficionados, en donde los Sultanes también participan... Continuando con la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco firmaron a tres elementos con etiqueta de que no les fallarán. Se trata de Ramón Torres, John Núñez y Dwight Smith Jr., además fueron recomendados por el mánager Gerónimo Gil; por su parte, los Guerreros de Oaxaca, cuyo equipo es propiedad de Alfredo Harp Helú, firmaron como mánager al boricua José "Tony" Valentín, quien hará su debut en la LMB...

El puertorriqueño ha demostrado ser un buen piloto después de haber jugado 16 años en las Grandes Ligas, con varios equipos, entre los cuales anoten a Cerveceros de Milwaukee de 1992 a 1999; con Chicago de 2000-2004; además ha sido coach de primera base de los Padres de San Diego y ha dirigido equipos en su país, llevando al título a dos novenas... Así que se trata de un elemento con gran experiencia que, aunque no había trabajado como estratega en la LMB, tiene la experiencia suficiente para que Guerreros se convierta en un equipo fuerte, peleador, en la Zona Sur, en donde por lo general los que siempre han estado en la batalla por el campeonato, son los Leones de Yucatán, Diablos Rojos del México, Toros de Tijuana y Pericos de Puebla, quienes van por el bicampeonato, con Sergio Omar Gastélum al frente del equipo... Los Toros de Tijuana, por ejemplo, anunciaron que volverán a contar con el velocista Roel Ramírez, un pitcher que lanza rayos sobre el pentágono... Una vez ya realizado el Juego de Estrellas de la NBA, en donde la verdad sea dicha, es nada más un show, cuya exhibición de algunos de los mejores jugadores, es mostrar sus habilidades para manejar el balón y la puntería para encestar, en corta y larga distancia, además de las clavadas. Sobre el juego, no hay nada en serio, sólo se trata de que el público y los basquetbolistas se diviertan y es todo... Continuando con el baloncesto, diremos que en la Conferencia del Este, los Celtics de Boston son los líderes con 43 victorias y 12 derrotas. Le sigue bastante retirado la quinteta de Cleveland con 36-17 y Milwaukee con 35-21. En la Conferencia del Oeste, el lugar de honor lo ocupa Minnesota con récord de 39-16, le sigue Oklahoma con 37-17; Los Lakers de Los Ángeles están con 30-26, en el Grupo de los 7, por lo que tienen que apretar para poder participar en la postemporada, pues los Warriors aparecen con 27-26. A juego y medio de Los Ángeles... Así que se está poniendo buena la cosa en la parte final del rol regular del mejor basquetbol del mundo... En el futbol de la Champions, el Barcelona, que no las ha traído todas consigo, desde hace un buen rato, tendrá hoy un juego muy importante, ya que visitará al Nápoli, un conjunto bastante difícil, pero Xavi Hernández, dijo ayer, en la conferencia de prensa, que "saldremos a ganar, es nuestra meta. Un empate de nada nos serviría, en los octavos de esta competencia". A ver cómo lucen los pupilos de Xavi, quien ya declaró que terminando la temporada, dejará al Barcelona, con quien brilló como jugador, junto a otros compañeros como Lionel Messi, etc... Mientras tanto, estamos a CINCO DÍAS para que arranque el Abierto de Tenis de Acapulco, ante una gran expectación, ya que el evento tenístico, reunirá a 11 de los mejores jugadores del mundo, entre ellos figura nada menos que el número dos, el español Carlos Alcaraz, quien será la sensación del evento... Alcaraz tiene 9,105 puntos, por 9,855 del número uno, Novak Djokovic y el tercer sitio lo ocupa el italiano Jannik Sinner, con 8,270 unidades... I´ll see you later!