Sueños guajiros

Me preocupa ver ese fanatismo de miles de mexicanos hacia un político. Eso no es normal; no es sano y eso habla mal de los ciudadanos. Y digo que no es normal, ni sano y que habla mal de nosotros porque ese personaje al que idolatran ha demostrado una y otra vez no tener la aptitud necesaria para ser el líder socio político que esta gran nación requiere para dejar de ser tercermundista.