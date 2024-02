Sorpresivos juegos de exhibición en Grandes Ligas

Los equipos de Grandes Ligas sorprendieron al empezar los juegos de exhibición más temprano que en años anteriores, a pesar de que solo tuvieron muy pocos días de entrenamiento, ya que la temporada dará comienzo a fines del mes entrante. Esperamos que los jugadores no sufran alguna lesión, antes de que empiece la temporada 2024, sobre todo los estelares de cada uno de los 30 equipos del mejor beisbol del mundo... Por ejemplo, ahora se están transmitiendo juegos completos por ESPN, dándole preferencia a novenas que tienen grandes figuras, como es el caso de los Dodgers que cuentan con dos japoneses que todo mundo quiere ver en acción, como Shohei Ohtani y el pitcher Yamamoto que, a propósito, el manager Dave Roberts lo habìa anunciado el martes para que lanzara el miércoles. O sea, ayer... Aprovechamos para informar que Ohtani, debutó con los Dodgers el martes, ante los Medias Blancas de Chicago, conectando su primer jonrón de la pretemporada por el callejón izquierdo-central... Y pasando al Abierto de Tenis de Acapulco, el alemán Alexander Zverev, fue eliminado por su compatriota Daniel Altmaier en tres sets: 6-3, 3-6 y 6-3. Resulta que Daniel, durante la entrevista, después de su triunfo ante su adversario, señaló que en el Estadio estaba su novia, que es mexicana y demás familiares, a quienes dedicó la victoria. Por supuesto, que él habla más o menos bien el idioma español... En la Liga Mexicana de Beisbol, continúan los 20 equipos reforzando las áreas principales de un equipo, como es el pitcheo y un infield con una gran defensa, pues los jugadores eficaces con el guante, es el arma de gran respaldo para los lanzadores, sin lugar a dudas...

Así pues, el mánager Roberto Kelly se la pasó toda la Serie del Caribe, observando y charlando con varios elementos y al primero que logró firmar fue al paracorto Jermaine Palacios y luego dio a conocer a otros elementos importados que jugarán con los Sultanes, en 2024... Los regios perdieron en semifinales en el pasado verano con los Tecolotes de los Dos Laredos, "un equipo que en verdad estará ben conformado para la venidera campaña, por lo que nosotros también haremos lo mismo, porque nos espera una temporada 2024 muy complicada, por eso nos estamos preparando a conciencia", terminó diciendo Kelly, quien repetirá en el timón regiomontano... Los otros extranjeros que ya fueron firmados por la directiva son el abridor Tanner Anderson y el relevista Keury Malla, así como Zoilo Almonte y Romer Cuadrado. Además, cuentan en el infield con el primera base obregonense Víctor Mendoza, quien estuvo lesionado, pero ya está listo para actuar en la temporada que está por ponerse en marcha, pues el 12 de abril recibirán a los Toros de Tijuana... El pitcheo abridor fue la gran falla en la campaña anterior, por lo que eso es lo que está reforzando más Monterrey, además de un cerrador que sea eficaz en los salvamentos... Ojalá y Mendoza se encuentre ya al cien por ciento, pues a CO le hizo mucha falta en la campaña anterior, pues es un elemento muy completo, tanto a la defensiva como con el madero... Por lo que respecta a los Bravos de León, quienes solo cuentan en su larga historia con un campeonato y este lo conquistó Paquín Estrada en 1990. Su presidente actual es Mauricio Martínez y el manager que estará al frente de los Bravos en la próxima campaña será Orlando Merced. El estadio se llama Domingo Santana, el cual fue inaugurado el 2 de septiembre de 1973 y tiene una capacidad para 6mil 500 aficionados... La verdad, es increíble que pueda sostenerse un Club de Beisbol con un parque tan pequeño como el de los Bravos, aunque hay otros escenarios que casi son parecidos al de León y salen adelante en el circuito que está muy cerca ya de cumplir el siglo. Con este equipo actuó nuestro conocido Willie Aikens. El "Chapo" Vizcarra tuvo un temporadón con los Bravos, pues empató una marca de 48 dobletes, en esa campaña campeonil. Vinicio García fue quien impuso ese rècord, jugando para El Águila de Veracruz, precisamente acumulado 48 batazos de dos estaciones, así como otros peloteros de nuestra región que vieron acción con los Bravos... El Unión Laguna (Torreón) ya cumplió 51 años de no saborear las mieles de un banderín. El año pasado estuvo muy cerca, a casi nada de acabar con la sequía, pero los Pericos de Puebla los superaron en la final, cuando los Laguneros se quedaron cortos, perdiendo el partido decisivo en la última entrada... I´ll see you later!