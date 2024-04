Sigue la Fernandomanía con homenaje al "Toro" Valenzuela

Continúa la directiva de los Dodgers homenajeando a Fernando "Toro" Valenzuela, pues el pasado martes, en el Dodger Stadium, que tuvo una asistencia de 49 mil 627 aficionados con boleto pagado, pusieron a la venta camisolas con el número 34, con un diseño especial, muy bonito, por cierto, por lo que los aficionados prácticamente las arrebataron, pues para ellos contar con un souvenir de Fernando es algo maravilloso, pues con ello demuestran que la "Fernandomanía" continúa y el "Toro", quien asistió acompañado de su familia, precisamente sus nietos fueron los que lanzaron la primera bola, previo al partido Dodgers-Gigantes... El corresponsal de Fórmula Deportes del programa de Orvañanos (4 de la tarde, hora local), encargado de todo lo que ocurre en el club californiano, fue quien dio a conocer la información, así como imágenes del sonorense con su familia. Al entrevistar el cronista a Valenzuela, éste se mostró muy contento y agradecido por tantos reconocimientos de que ha sido objeto por parte de los Dodgers... A pregunta expresa del reportero, Fernando comentó lo siguiente: "Estoy feliz, contento y muy agradecido con los directivos por uno más de los homenajes que me han hecho desde 1981, cuando se inició la ´Fernandomanía´, el año más exitoso de mi trayectoria con el uniforme de los Dodgers, ganando casi todo como lanzador: "Novato del Año", el Cy Young, empatando el récord de más juegos ganados (8) consecutivos empezando la temporada, etcétera", detalló, el mejor pitcher mexicano de todos los tiempos en las Ligas Mayores... Además, un exlanzador limpio, padre ejemplar, quien actualmente tiene 63 años de edad. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en junio de 1983 en San Diego, California, cuando los Dodgers visitaron a los Padres en el rol regular, hace 40 años.

Y como dice la hermosa canción, en un segmento que grabó el inolvidable Tony Aguilar, en su estilo que gustó mucho y con banda, autor de la misma: "EL TIEMPO PASA, y no te puedo olvidar". "Triste recuerdo" es el nombre oficial de la melodía... Esa plática que sostuve con Fernando Valenzuela, en el viejo Estadio Jack Murphy, la realicé gracias a mis queridos amigos, CP Marco Antonio Rodríguez, exdirectivo de los Potros de Tijuana que militaban en la LMP, y José María Parada, en ese tiempo, "Chemalito" era presidente del Club Yaquis y fue quien tomó las fotos que publiqué en la Sección que estaba a mi cargo, cuya charla con el "Toro" aún conservo en mi archivo, lo mismo que la entrevista y fotos que se le tomaron a la madre y padre (EPD) de Fernando, cuando éste apenas tenía marca de 4-0, en los inicios del mes de mayo de 1981, cuando estaba lanzando lumbre sobre el pentágono... La plática ocurrió en Etchohuaquila, en casa de los padres del "Zurdo de Oro", en Fundición, perteneciente al municipio de Navojoa. La orden para ir a esa importantísima entrevista me la dio mi maestro, padrino de bodas y fundador de DIARIO DEL YAQUI, Don Jesús Corral Ruiz (EPD), reconocido periodista, no sólo a nivel estado, sino nacionalmente... En esa época –los 80–, de inolvidables recuerdos, brillaban como deportistas el "Toro" Valenzuela, Julio César Chávez y Hugo Sánchez. Los tres son figuras mexicanas del deporte universal: beisbol, boxeo y futbol, respectivamente. Lo anterior, les puede servir (enterarse) a las nuevas generaciones y al adulto mayor que tanto gusta del deporte en general y que lo practicó en su momento y algunos todavía andan dando guerra a los 60, 70 y 80, en la Unidad "Ramón Cebreros Avila". ¡Sí señor!... Cambiando de canal, estamos a unos cuantos días para que se ponga en circulación la Liga Mexicana de Beisbol, con la participación de 20 equipos. Es decir, el ¡playball! se cantará el jueves 11 de abril, con un solo partido, Diablos Rojos del México y su artillería visitarán a los flamantes campeones Pericos de Puebla, en el Estadio "Hermanos Serdán", el cual deberá registrar un lleno impresionante, pues los Diablos conforman una escuadra muy poderosa, tanto en pitcheo como a la ofensiva. No lo dude usted que Lorenzo Bundy envíe al montículo al ligamayorista Trevor Bauer, quien es de los lanzadores estelares que pronto estarán lanzando, lo manifestó él, con un equipo de las Mayores, pues se comprometió a lanzar sólo 5 encuentros con los Diablos y luego buscar equipo en las GL, lo cual vemos difícil, porque tiene problemas con el comisionado del mejor beisbol del mundo. Hay que ver este partido Diablos-Pericos, ya que será transmitido directamente por ESPN, canal 2... Y los Dodgers no aflojan, siguen ubicados en la primera posición con 7-2, en la División Oeste de la Liga Nacional... I´ll see you later!