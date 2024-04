Shohei Ohtani y el colosal inicio de temporada en las Grandes Ligas

No es ninguna sorpresa que el japonés Shohei Ohtani, esté teniendo un inicio de temporada colosal en las Grandes Ligas, con los Dodgers de Los Ángeles, puesto que, de antemano los especialistas en la materia, así lo habían pronosticado, considerando que se trataba de un pelotero único en el beisbol por sus asombrosas facultades que le dio la madre naturaleza. En pocas palabras, se trata de un jugador supercompleto, pues todo lo hace y lo hace muy bien: tremendo bateador, gran serpentinero y veloz en los senderos, etc... No se completa todavía un mes de temporada y ya lo están considerando como el más indicado para adjudicarse el premio de JUGADOR MAS VALIOSO de la Liga Nacional. En el partido del pasado miércoles, en Dodgers Stadium, el equipo angelino apaleó a los Nacionales de Washington, 11-2, con tres dobles del jugador nipón para aumentar su promedio a .371, media docena de cuadrangulares y 16 carreras producidas... Tres días atrás, Ohtani había conectado un tablazo de 450 pies y no dude usted que en cualquier momento pueda atizar uno de 500, pues cuenta con el poder en las muñecas para conseguirlo. Son varios los bateadores de poder que han rebasado el Estadio de los Dodgers. El primero de ellos fue el Salón de la Fama y poderoso cañonero zurdo de los Piratas de Pittsburgh, WILLIE STARGELL. Este lo hizo el 5 de agosto de 1969, en juego Piratas-Dodgers. El bombazo se lo conectó al laureado Don Drysdale y la bola recorrió 512 pies por todo el jardín derecho para rebasar completamente el inmueble. Stargell tenía un poder descomunal. En Pittsburgh dio algunos batazos kilométricos... Otros jugadores que han sacado la bola del Dodgers Stadium fueron el cátcher Mike Piazza, en 1997 (jugó con Mexicali en la LMP y pertenecía a los Dodgers); Mark McGwire en 1999 y Giancarlo Stanton el 2015. Por cierto, Enrique Romo fue compañero de Willie Stargell, cuando el hermano del "Huevo" jugó con Pittsburgh, tuvo temporadas de ensueño como relevista... En otro orden de ideas, pero ahora comentando sobre nuestro beisbol invernal, una vez dado a conocer el calendario de juegos de la Mexicana del Pacífico, es bueno recordarles a nuestros lectores que la próxima campaña se pondrá en movimiento el 11 de octubre de 2024, con algunos cambios en su formato... Por ejemplo, ahora el calendario constará de 67 juegos y no los 68 de temporadas anteriores. El sistema será el mismo, a dos vueltas. La primera de de35 partidos y la complementaria de 32. Las acciones empezarán, primera ronda, como lo señalamos líneas arriba, el 11 del mes citado hasta el 21 de noviembre. La segunda, del 22 de noviembre al 30 de diciembre, para dejar el 31 a que los ocho equipos que accedan a los playoffs, seleccionen a sus refuerzos y en ese contexto, que los equipos queden listos para iniciar en el nuevo año 2025, las series de siete juegos a ganar cuatro... Ese es, a grandes rasgos, cómo se jugará la próxima temporada, la cual se acerca a pasos agigantados. Como Hermosillo fue el campeón 2023-2024, los Yaquis abrirán la temporada en el Estadio Fernando Valenzuela. Mientras son peras o manzanas, los Clubs continúan haciendo movimientos en sus rosters, así como algunas contrataciones de jugadores extranjeros... La justa venidera invernal contará con dos dobles tandas a 7 entradas, programadas de la siguiente manera: la primera el 23 de noviembre con nuestros queridos Yaquis jugando contra los Sultanes, en Monterrey, mientras que la otra doble cartelera la dirimirá Guasave el 1 de diciembre visitando a los Sultanes... En este concepto, los Venados de Mazatlán, contrataron a su exjugador emblemático Heber Gómez, como coach de bateo, lo cual es muy merecida esa designación, por la clase de pelotero que fue Gómez durante varios años vistiendo la franela de los Venados, cuyo equipo impuso una gran marca en la pasada década, al lograr seis finales consecutivas, además de conquistar una Serie del Caribe en el bello puerto sinaloense, bajo la dirección de Juan José Pacho... Por lo que respecta a los Águilas de Mexicali, éstos contrataron a su primer refuerzo extranjero Rubén Tejada, exligamayorista. Como se comenta, todo mundo reforzando sus filas, para ir en busca del campeonato. Y así tendrán que seguir haciéndolo, sacando por conclusión que en esta ocasión los directivos costeños empezaránmás temprano que nunca las prácticas, para llegar al 11 de octubre en inmejorables condiciones físicas, porque se espera una competencia muy nivelada. Eso esperamos... I`ll see you later.