Serie del Caribe 2025 en Mexicali; edición en Miami, un éxito

El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), Ing. Carlos Manrique González, dio a conocer, durante la Asamblea de Presidentes de Clubes, pormenores de lo ocurrido durante la temporada 2023-2024, en los aspectos deportivos, sobresaliendo la Serie del Caribe 2025 que se realizará en Mexicali, así como otros detalles y por supuesto, lo ocurrido en la Serie del Caribe 2024 que se realizó en Miami, la cual resultó todo un éxito, culminando así la temporada anterior... El Ing. Manrique hizo énfasis sobre el evento caribeño que tendremos en la fronteriza ciudad de Mexicali, en donde la directiva de los Águilas, ya está trabajando en el mejor acondicionamiento al estadio y otras áreas en las que tendrán que dejarlas en perfectas condiciones, pues es primordial, que los visitantes se lleven una grata impresión, no solo de la ciudad, sino del escenario en donde se llevará a cabo la competencia invernal, la cual está considerada como lo máximo en América Latina... Se pudo observar que la asistencia a los juegos nocturnos en el estadio de los Marlins, fue extraordinaria, por lo que es muy probable que haya superado a la Serie del Caribe que se efectuó en Venezuela el año pasado, en donde también, el éxito fue estupendo. Ojalá y en esta ocasión, en donde por segunda ocasión, se efectuará en el Nido, el Clásico Caribeño, sea positivo, dentro de 11 meses... Cambiando de canal, el Salón de Fama del Beisbol, que está ubicado en Monterrey, informó que ya tiene los nombres de los próximos 7 inmortales que serán entronizados en el presente año, entre los cuales está uno que militó con los Yaquis y se trata de Cecilio Ruiz, expitcher zurdo que brilló con el equipo de casa en los 80 y parte de los 90. He aquí la lista: Cecilio Ruiz, Juan Manuel Palafox, Miguel Flores, exnaranjero; Ramón Orantes, el umpire Luis Alberto Ramírez, Yovani Gallardo (jugó en las Grandes Ligas 12 campañas con varios equipos, ponchando en su trayectoria a 1,584 bateadores y en la categoría de Veteranos, al zurdo Ricardo Sandate, estelar serpentinero que lanzó para los Mayos de Navojoa en los 70 y casi siempre le ganaba a los Yaquis...

Creo que los siete tienen méritos de sobra para acceder al Recinto de los Inmortales... Por ejemplo, Miguel Flores fue un referente de los Naranjeros, con quienes ganó cuatro campeonatos de los 17 que tiene acumulados el conjunto que dirigió el recordado manager Benjamín "Cananea" Reyes; el zurdo Ruiz, fue un gigante de la lomita, pues con los Yaquis en la campaña 90-91 ganó la TRIPLE CORONA, en donde además, fue líder de salvamentos y por si fuera poco lo anterior, Cecy logró 98 victorias de por vida, lo que le permite ser el número NUEVE en este departamento, en su destacada trayectoria en el poderoso circuito invernal... Por lo que respecta a Juan Manuel Palafox, fue también un grande de la lomita de pitcheo con los Mayos, pues en 1997, tenía en un puño a los Venados de Mazatlán, ganando por una carrera, pero se descontroló en las postrimerías del partido, por una alegata; Mazatlán aprovechó y consiguió la victoria. Se regresaron a Mazatlán y allá en el bello puerto, le sacaron de la bolsa el título a los Mayos... Esto, provocó un descontento general de la afición de Navojoa, a tal grado de que gritaban a todo pulmón, que los Mayos se habían vendido, pues se quedaron a dos outs del título en el "Ciclón" Echeverría, porque la serie ya no regresó a Navojoa, pues los Venados ganaron los siguientes dos partidos para coronarse... Así es el beisbol, por eso es el rey de los deportes, porque mientras no caiga el out 27, hay oportunidad de conseguir la remontada. Mazatlán, siempre ha sido un equipo aguerrido. Carlitos Joffroy era gerente de los Venados y con todo en contra, le sacó de la bolsa una Serie Final a los Águilas de Mexicali, teniendo en el bullpen a Isidro Márquez, quien fue el gran héroe de esa confrontación, al salvar tres de los cuatro juegos que le infligieron a los Aguilas de Mexicali. Y "Chilo" se fajò las veces que lo llamaron del bullpen. Saludos Carlitos. Al parecer radica en Guaymas. Esta es otra historia, pero el espacio se me agotó y lo mejor es comentar que Márquez se conserva muy bien, y en los últimos años ha sido el coach de pitcheo de los Mayos de Navojoa, pues se trata del rey del salvamento, ya que "Chilo" tuvo una trayectoria esplendorosa al figurar como el número uno de la LMP con 134... I´ll see you later!