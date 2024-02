Selección Nacional de Futbol Femenil doblegó al favorito para la Copa Oro

La Selección Nacional de Futbol Femenil consiguió el pasado lunes, un triunfo espectacular que nadie esperaba, al derrotar 2-0 en forma muy merecida, nada menos que a Estados Unidos, el gran favorito para conquistar la Copa Oro. Las mexicanas jugaron un partido impecable, al tú por tú, con las norteamericanas, superándolas en todos los sentidos. Las jugadoras aztecas saltaron a la cancha a darlo todo, lo hicieron más que bien y consiguieron el histórico triunfo, en una noche en que salieron inspiradas, al tal grado, que las estadounidenses reconocieron la derrota, dentro de la fase de grupos que, al culminar el juego, les redituó en terminar en el primer sitio ... No se ha ganado nada todavía, pues falta camino por recorrer, como cuartos de final, semifinal y la Gran Final, la cual todo parece indicar, que podría ser enfrentarse por segunda ocasión a las estadounidenses, pero ya por el título, siempre y cuando tanto estas últimas, como las nuestras, salgan victoriosas en la ronda final... Los golazos de México fueron de Jacqueline Ovalle en el primer tiempo y el segundo, de Mayra Pelayo, cuando el partido agonizaba. Un éxito que valió. "oro molido", porque con esa exhibición ante un equipo poderoso como lo es EU en el futbol femenil, eso demuestra que la Selección tricolor de mujeres va creciendo a pasos agigantados, a pesar de que hace unos cuantos años se inició como Liga Femenil y en un corto lapso, ya está venciendo a equipos de jerarquía y eso se debe a que los directivos le han brindado un gran apoyo a las chicas mexicanas e incluso hasta mejor sueldo, lo cual lo merecían, pues hace un par de años, muchas de ellas ganaban algo así como cinco mil pesos mensuales y otra 3,500... Ahora, con casi todos los Clubes en acción, por órdenes de FIFA, los dueños de los equipos están obligados a triplicarles el sueldo. O sea, más de 20 mil y algunas otras pasan de los 30 mil o 40 mil pesos las que contratan de otros países. Estas son las de gran experiencia y goleadoras. Claro, la que tenga una buena temporada, le aumentarán en la siguiente justa, entre otros beneficios económicos que obtienen. Ojalá y que sigan superándose, en la Copa Oro. Hay que estar pendientes...

En otro orden de ideas, arrancó el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, con gran éxito, pues los partidos resultaron muy entretenidos, el último de ellos concluyó después de la media noche, porque dos encuentros se alargaron a tres sets. Para ser el primer día (el pasado lunes), los aficionados respondieron con muy buena entrada. Para ayer martes estaban programados tres partidos, con tenistas que están ubicados en los primeros lugares del Ranking como el alemán Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, el campeón de Los Cabos, Jordan Thompson, además del dobles, en el que actúa Santiago González, haciendo mancuerna con un estadounidense, etc... Así las cosas, ya se dio a conocer, que el "Canelo" Álvarez rompió relaciones laborales con la empresa (PBC), con la cual, el peleador tapatío estaba comprometido por 3 peleas: Ya había cumplido con una pelea, pero el lunes, en las negociaciones para el combate con Jermell Charlo, no se pusieron de acuerdo, pues el multicampeón rechazó la oferta. De mutuo acuerdo terminaron su relación laboral, entonces Saúl tomó la decisión de aceptar lo que la empresa MATCHROOM le puso en la mesa por darle la oportunidad a Jaime Munguía y todo quedó arreglado para el sábado 4 de mayo... En los próximos días, el "Canelo" Álvarez y los organizadores del duelo de mexicanos en Las Vegas, darán a conocer oficialmente todo lo concerniente a la magna cartelera, en la que estarán en juego los cuatro cinturones que ostenta el oriundo de Guadalajara, así como el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán... Todo parece indicar que, quien gane el combate entre "Canelo" y Munguía, tendrá la obligación de exponer los títulos en septiembre, frente al retador David Benavidez... Munguía tiene un magnífico récord de 43-0. Es decir, está invicto el tijuanense y se ganó ese derecho de pelear por los 4 cinturones supermedianos, al doblegar contundentemente (KO) a John Ryder, mientras Saùl lo venció claramente por puntos. Munguía es buen adversario para el "Canelo", quien posee gran trayectoria, pues, aunque tiene muchos detractores, es el boxeador mexicano más taquillero del presente siglo. Todos los exboxeadores que lo critican, nunca fueron del calibre del tapatío y menos llamaban la atención. Vamos a ver si la juventud –Munguía– puede con la experiencia y fortaleza de Saúl, en mayo... I´ll see you later!