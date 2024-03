Selección Mexicana de Futbol Femenil no pudo en la Copa Oro

La Selección de Futbol Femenil de nuestro país no pudo con las brasileñas en las semifinales y de paso, fueron eliminadas de la Copa Oro, por goleada de 3-0, en medio de un torrencial aguacero, el pasado miércoles, en Los Ángeles, California. Se comentó mucho previo al duelo, pero se vio claramente que todavía les faltan algunos añitos más a las nuestras para poder competir al nivel que mostraron las brasileñas... Por supuesto, Brasil era el gran favorito y lo cumplió, por lo tanto, el domingo disputará el título contra Estados Unidos. En síntesis, las chicas aztecas estaban ilusionadas, porque tenían el hambre de hacer la hombrada de lograr el boleto para la Gran Final. Sin embargo, se vio la superioridad de las brasileñas en todos los aspectos. México necesita mucho fogueo, para ir superándose poco a poco, con rivales de jerarquía... Empero, lo conseguido en el torneo fue muy bueno, porque en unos cuantos años que han venido participando como liga, han avanzado bastante, porque con este mismo equipo, vencieron a Estaos Unidos, 2-0 y con el triunfo, tanto el técnico Pedro López, como las jugadoras se la creyeron, pero ya a la hora de la verdad, se dieron cuenta de que falta mucho camino por recorrer... Desde luego que muchos aficionados mexicanos pensaron lo mismo, pero ya se dieron cuenta que hay que seguir fogueando a las muchachas para poder hablar que ya están listas para enfrentarse a adversarias de gran nivel como las europeas, etc... Pero de que hicieron un gran papel, las mexicanas, nadie lo discute, pues llegaron a semifinales y luego derrotaron a las paraguayas, quienes dieron mucha guerra, pero también precisan de sostener más torneos para subir su nivel... De todas maneras, felicidades a la Selección de Futbol Femenil, porque despertaron la alegría en esta Copa Oro. Quizá, para la siguiente, llegan a la Gran Final, pues todo dependerá de ellas y del DT Pedro López... Por ganas no quedó, se portaron como unas guerreras, pero les falta más experiencia, mejor técnica y sobre todo, temple en los momentos de controlar el balón, entre otras cosas que tienen que definir en segundos... Y continuando con los octavos de final de la Concacaf-Champions, el América está que no cree en nadie, pues ante más de 43,000 espectadores en el Akron, los de Coapa de nuevo le pegaron a las Chivas, ahora por 3-0, en un cotejo que fue de un solo lado. En este partido fue muy superior el equipo capitalino, desde el mismo instante en que comenzaron las acciones, aunque las Águilas se fueron al descanso 1-0 a su favor, en el tiempo complementario, lograron dos goles más, jugando un futbol con gran técnica, luciendo enormidades. Por momentos, el América me hizo recordar al Barcelona de Pep Guardiola, demostrando el por qué va camino al bicampeonato, con un futbol de ataque, que gusta y golea... Claro, su mejor hombre Henry Martín, hizo un golazo, minutos antes del silbatazo final y Julián Quiñones y Diego Valdés, completaron el 3-0. El equipo americanista brindó una gran exhibición al Guadalajara que no ha podido con las Águilas. A estos equipos le falta otro encuentro, pero ahora se escenificará en el Estadio Azteca; las Chivas necesitan tres dianas para poder continuar en el torneo, pero a como están desenvolviéndose las Águilas, es muy difícil la remontada... Cambiando a las Grandes Ligas, el fenómeno Ohtani ha estado muy activo en la pretemporada con los Dodgers. También ha lucido mucho el lanzador nipón Yamamoto. Dave Roberts declaró ayer que no descarta que inicie el juego inaugural con este lanzador, aunque tiene otras opciones. Añadió que el equipo ha lucido durante los juegos de exhibición, "por lo que esperamos brindar otra buena temporada, pero ahora disputando la Serie Mundial... Empero, en la División Oeste de la Liga Nacional están equipos muy duros como los Padres de San Diego, los Gigantes de San Francisco y los Diamantes de Arizona, pues el año pasado éstos eliminaron a los Dodgers, cuando los favoritos eran precisamente los Angelinos. Los que están muy completos son los Bravos de Atlanta, quienes hace un año arrasaron en su División, siendo el Jugador más Valioso de la Liga Nacional el venezolano Acuña Jr., un jardinero derecho que no deja pasar ni el aire... Así las cosas, los que cuentan con una quinteta de abridores extraordinaria son los Mets de Nueva York. Por su parte, los Yanquis también reforzaron su pitcheo, al igual que los Medias Rojas de Boston, quienes van por el desquite, pues la temporada anterior tuvieron una campaña para el olvido... I´ll see you later!