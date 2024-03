Selección Femenil de futbol, a la caza de la Copa Oro

El "Tri" femenil, en busca de la COPA ORO, pues se enfrentarán nada menos que a Brasil, hoy en semifinales, en Los Ángeles, California, ante un lleno a reventar, pues quien salga con el brazo en alto, logrará el boleto para la Gran Final, del torneo de la Concacaf. Así que las chicas mexicanas están más que listas para saltar a la cancha en busca de ese triunfo que tanto necesitan para instalarse en la cúspide que les permita enfrentarse en el partido decisivo, ya sea a Estados Unidos o Canadá, las otras semifinalistas de élite mundial... Desde luego, el partido es complicado para las nuestras, por la calidad del rival (Brasil), pero eso ya lo saben y no le temen en estos momentos a las mejores del mundo, pues dejaron atrás a unas guerreras como las Paraguayas, que en verdad que parecían que en cualquier momento podrían dar la remontada... Pero, las aztecas mostraron una defensa que no dejaban pasar ni el aire... Bien acopladas, colectivamente, demostrando que ante las brasileñas tendrán que doblar sus esfuerzos para dejar en el camino a otra potencia que ya ha superado a las pupilas del director técnico, Pedro López ... Las tricolores, primero lucharán con todo para salir airosas de este comprimo y luego a esperar a las canadienses, o bien, a las estadounidenses, a quienes ya vencieron 2-0 y ¿por qué no? Ahora con todo el arsenal que poseen las brasileñas. La cosa está caliente, como pocas veces en el futbol femenil, cuyo equipo verde no quiere desaprovechar la oportunidad y ahora es cuando, sacar una victoria fenomenal a las brasileñas que, la verdad, son las grandes favoritas, pero en la cancha estarán las mexicanas en su mejor momento, para consagrase. Su mentalidad es de triunfadoras, con un técnico Pedro López, que está más confiado que nunca para darle a México, una alegría que sería monumental e histórica, doblegar en Copa Oro, a un difícil Brasil, por su gran trayectoria... No cabe duda, los aficionados, en general, estarán con el "TRI" femenil y hoy todo mundo vamos a pegarnos a la televisión, para disfrutar de este que será un agarre espectacular entre dos equipos históricos en el futbol mundial, tanto en hombres como ahora en mujeres, las cuales están dispuestas, a llevar a México al más alto nivel del futbol femenil, en cuya disciplina BARCELONA es la supercampeona... Vamos, pues, a disfrutar de un juego de futbol de mujeres que, las ganadoras, pasarán a disputar la Gran Final de la Copa Oro que organiza la Concacaf. Suerte, para México ante las brasileñas... México en varonil, tuvo una felicidad enorme, cuando venció a Estados Unidos con un gol de gran jerarquía logrado por Giovani dos Santos, cuando éste era un estelar de la Selección Mexicana. Todavía se comenta esa proesa del jovencito mexicano para superar a Estados Unidos, acérrimo adversario del equipo azteca. Fue un golazo el que llevó al jovencito al futbol europeo... Pero quién sabe el por qué Yiovani bajó tanto su nivel y la última vez que lo vimos actuar fue con el América, pero de eso, son algunos años que se olvidó del futbol. Con el América, no fue ni "la sombra" del joven Giovani que se había mostrado con otros equipos. Sin embargo, su hermano Jonathan dos Santos, es uno de los grandes estelares del América, prueba de ello, que es inamovible de su posición, porque se la ha ganado a base de trabajo y por tanto, el técnico le tiene una gran confianza... Así las cosas, en el futbol europeo, el Manchester City que dirige Pep Guardiola se acercó a un punto del líder Liverpool, por lo que está pasando por otro gran año el DT de más prestigio en el mundo del balompié y se encuentra a un paso de colocarse en la punta del Standing de la Liga Premier... Guardiola es de los directores técnicos que dirigieron al Barcelona, con quien ganó títulos al por mayor. Guardiola es muy reconocido en Culiacán, por haber jugado, al principio de este siglo con el Dorados y quién iba a creer que saliera de la capital sinaloense a triunfar en grande en su país, España. Fueron también los momentos históricos del argentino Lionel Messi, el jugador número uno del planeta, por sus actuaciones sensacionales que tuvo jugando con el Barcelona, conquistando trofeos a granel, tanto de "Pichichis", como de campeones de Liga, etc... Messi es hoy jugador del Inter Miami, de la MLS y en su más reciente juego logró par de goles y una asistencia, lo cual le permite ser reconocido como la gran figura de la estadounidense... I´ll see you later!