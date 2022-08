Se rompió el hechizo en la economía

Y todo por la dependencia que siempre ha existido de México con el vecino país del norte, que conforme ha pasado el tiempo se ha ido consolidando más en todos los sectores de la economía mexicana, hasta llegar a ser su primer socio comercial.

Lugar que durante años se lo ha competido la República Popular de China y todo se dio cuando inicia el esquema de la globalización, donde muchos de las mercancías y productos de consumo de la sociedad estadounidense eran de manufactura china.

Pero ahora con el cambio de la geopolítica y la reconocida terminación del concepto neoliberal de la globalización, México seguirá adelante con su posicionamiento de primer socio y más ahora, cuando se ve que el acuerdo comercial entre los tres países está vivo.

Lo que permitirá, según lo comentado por los presidentes de los tres países, que ahora se consoliden como regiones económicas, así como se observan las europeas y las asiáticas que en el tiempo han establecido su liderazgo comercial y económico.

Pero al romperse el hechizo muy frecuentemente utilizado, de cuando a Estados Unidos le daba catarro a México le daba pulmonía, al presentar un crecimiento mayor en su economía en el segundo trimestre del año que su principal socio comercial.

Indica que México puede continuar con su crecimiento y desarrollo, y lograr que el país presente una economía de bienestar para todos, siempre y cuando las políticas económicas y de gobierno sean las adecuadas.

Y además, reconocer que el país puede ir más allá de ser un maquilador y productor de materias primas, al Impulsar la investigación y el emprendimiento para dar paso a la transformación y alcanzar otro nivel.

Es amplio el panorama económico que se presenta en todas las regiones del país, que hasta ahora no se ha aprovechado como corresponde, pensando que lo que más importa es lo que se pueda hacer en lo inmediato y no para el futuro.

Haciendo que la política sea la que determine la prosperidad del país, no las características económicas y productivas que siempre se han presentado en cada municipio, que poco se impulsan.

Y si México tiene acuerdos comerciales con la principal economía del país y no ha avanzado, es porque el contenido del documento firmado no se ha utilizado o simplemente no ha favorecido a la nación.

Pero hoy que se tiene un nuevo acuerdo comercial, se establece que se tienen todas las herramientas posibles para poder aprovechar la vecindad del primer mercado comercial del mundo y crecer económicamente como nación.

Porque el camino ya está trazado, ahora es cuestión de aplicar los términos que están en el documento del acuerdo comercial y avanzar hacia adelante, porque ese vendría a ser el objetivo principal de un acuerdo comercial.

Que gane México y que ganen también Estados Unidos y Canadá, porque es el objetivo de los acuerdos comerciales y así debe de ser, no de transferencia de problemas económicos de unos a otros.

Y todo es a partir también de cómo se apliquen los planes y programas de desarrollo económicos y sociales en México, porque no todo lo contemplan los acuerdos comerciales, sino también el ejercicio de su gobierno.

Pero si se hubiera basado en las recomendaciones externas de cómo de manejar la pandemia, la deuda externa y la crisis de suministros, ahora México tuviera Covid-19.

DEL ESCRITORIO

Importante que el consumo del recurso no renovable agua se decrete como derecho humano, como de seguridad nacional, y para ello necesariamente se tendrán que instrumentar las medidas que permitan un correcto uso y manejo de este recurso natural, donde la sociedad y sus sectores tengan participación en esta definición...Sigue siendo tema de desarrollo económico y social en el país en que se impulse en cada una de sus regiones la inversión en infraestructura para que con ello se logre el bienestar, porque al no ser así solo serán buenas intenciones...En el tiempo poco se comentaba del derroche gubernamental porque había sectorialmente conformidad, pero hoy que se habla de austeridad, se indica como si el país se paralizara cuando los indicadores económicos muestran otra realidad.