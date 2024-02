Se podría dejar la informalidad

En el mundo económico del país, hablar acerca del crecimiento de la economía nacional es un tema que a la mayoría de los mexicanos les interesa, porque así es como se mide el desarrollo económico y social.

Y el comentar acerca de los indicadores del empleo y la disminución de la desocupación es un tema de interés en el sector público, que indica de alguna forma cómo va la economía.

Que hablar del pleno empleo, como lo indicaba John Maynard Keynes, es un triunfo que muchas veces es objetivo de los gobiernos federales, que no fácilmente está al alcance de todos.

Pero al manifestar que la economía del país, no crece a los porcentajes del producto interno bruto (PIB) que se quisieran, inmediatamente viene a la mesa del análisis la no llegada cuantiosa de inversión extranjera.

Que no lo hace por diferentes características que presenta el mundo global y que, de alguna manera, eso hace que la llegada de la inversión no sea como se necesitaría para el repunte económico.

Pero si después del análisis de la inversión extranjera directa (AID), se dirigiera el interés sobre cómo avanzar más en la economía nacional y se le pusiera más énfasis en cómo disminuir la informalidad, ayudaría bien.

Y ayudaría bien a la economía nacional mejorando el ingreso de las familias y, de la misma manera, a lo que es el ingreso público y muchas cosas más que se agregan cuando se trabaja dentro de la formalidad.

Y en ese sentido, la estructura de recaudación debe de poner mucho énfasis en allanar el camino a los participantes en el comercio informal, haciéndoles más fácil su participación e incorporación a la formalidad.

Porque, según manifiestan algunos microempresarios que desean incorporarse, cada vez es más complicado el poder hacerlo, por la cantidad de reglas y procedimientos que se deben de cumplir, en el que muchos de ellos no tienen los esquemas administrativos, contables y de tecnología computacional para darle seguimiento preciso a cada vez más requerimientos para cumplir con los impuestos.

Y mejor deciden no moverle para entrar a la formalidad, porque no han encontrado la facilidad de hacer llegar sus aportaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que lo mismo sucede con pequeños empresarios que están en la formalidad y, por la acumulación de requerimientos para cumplir con el pago de los impuestos, mejor determinan pasar a lo informal, que muchas veces esos empresarios pequeños piensan que es una normatividad desigual entre ellos y los grandes, por la rigidez para cumplir con sus compromisos tributarios.

Es cierto que han existido omisiones en la captación de ingresos tributarios, pero comentan los pequeños y medianos empresarios, que debe de ser parejo a todos, la aplicación de la normatividad.

Pero también que hoy, en tiempos de avance tecnológico y del conocimiento operativo, debe de ser más sencillo el cumplir de forma ágil la atención y el apoyo tributario, no más complicada.

Que podría también apoyar bastante el descentralizar la atención en la cantidad de oficinas o módulos de atención ellas diferentes ciudades, para la realización de tramitología.

Que, por cierto, si se hace para los procesos electorales y en la parte medular del funcionamiento del gobierno federal que es la captación de ingresos, no existe esa posibilidad y también ayuda a la informalidad.

La sociedad avanza y la población crece, así como sus actividades económicas, y ayudaría bastante hacer lo menos complicado para poder pagar los impuestos, ayudaría más al crecimiento económico del país, para que el porcentaje anual de la informalidad no sea nada más un número que sube y baja, sino que procedimiento adecuado se está aplicando para que sea benéfico estar en la formalidad.

Es factor importante de crecimiento y desarrollo nacional el revisar este concepto y verlo no nada más de un solo lado, para que sea real el entender por qué crece en vez de disminuir de forma importante.

DEL ESCRITORIO

Es cierto que hay en el ambiente en algunas actividades económicas en el país, la existencia de mover inversión financiada por el porcentaje de las tasas de interés que hoy están en el mercado, pero es tema de siempre, como su comportamiento, y más se entiende cuando nos ubicamos en la participación de México en el mercado norteamericano, y lo que indique el Banco de la Reserva Federal es pauta para lo que definirá Banco de México al respecto...... Cómo se ha visto, desde tiempos anteriores, el destino está alcanzando en el país a algunas regiones que hoy en día están con problemas de sequía y que, como se ha dicho, si no hay agua disponible, no hay vida económica y social, que ojalá y los estados que si tienen se apliquen en la realización de acciones para su conservación y manejo, porque las culpas de qué pasó no resuelven la sed...... Muchos municipios del país escuchan y leen del nearshoring o relocalización de empresas extranjeras al país, pero dicen algunos habitantes que ahí con ellos no se mueve ninguna hoja para alcanzar ese beneficio.